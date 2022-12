DUGAL FRANCOEUR

Berthe Alexina



Au Centre d'hébergement L'Équip'Âge du CISSS des Laurentides à Rivière-Rouge, auparavant de Sainte-Dorothée, est décédée le 27 novembre 2022, à l'âge de 89 ans, Madame Berthe Alexina Dugal Francoeur, fille de feu Alexina Godin et feu François-Xavier Dugal.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierre, Hélène (Pierre), Danielle, Diane (Maurice), Dominique, Jean-Jacques (Nathalie), ses douze petits-enfants, ses trois arrière-petits-enfants, ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Réal (Armande), Georges-Henri (Ginette), Charles-Arthur (feu Carmelle), feu Marie-Paule (feu Ernest), Jeannine (Bernard), feu Paul-Émile (feu Jeannine), Michèle (feu Robert Dugal), Ludger (feu Marie-Claire), feu Robert (Michèle), feu Louis-Marcel (Reina); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Nous remercions sincèrement le personnel du Centre d'hébergement de l'hôpital de Rivière-Rouge, ainsi que celui de la Résidence Au Coeur d'Or pour les bons soins prodigués à Madame Dugal Francoeur.La famille recevra vos condoléances en présence des cendres le vendredi 9 décembre, de 14 h à 19 h au complexe funéraire :