BRIÈRE, Suzette



À Saint-Eustache, le 22 novembre 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Suzette Brière, conjointe de monsieur André Lépine.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses fils Sylvain (Sylvie), Francis (Édith) et Éric Champagne (Johanne), ses petits-enfants Steven, Jimmy, Jason, Christopher, Valérie, Claudie et son arrière-petite-fille Rébéka, son frère Normand (Patricia), son neveu Dany, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 10 décembre de 13h à 16h au :SAINT-EUSTACHE450-473-5934Une liturgie aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.