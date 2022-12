En mode lecture: une belle, belle découverte

Délicieuse critique sociale, ce nouveau roman de l’écrivain suisse Joseph Incardona est un pur régal.

À une époque, Anna Loubère menait un tout autre genre d’existence. Aux côtés de son mari, elle vivait essentiellement d’amour et de surf sur les plages de Californie. Bref, rien à voir avec les poulets rôtis qu’elle vend aujourd’hui dans les marchés en plein air pour pouvoir offrir à son fils de 13 ans le minimum : une auto-caravane au bord de l’Atlantique, des vêtements et de la nourriture.

Mais un soir, après une dure journée de travail, sa vie basculera une fois de plus dans la tragédie. À cause d’un sanglier sur la route, elle perdra le contrôle de son camion-rôtissoire et pour des raisons qu’on n’expliquera pas ici, elle ne touchera pas un sou des assurances. Que faire ensuite ?

Que le meilleur gagne

La solution s’imposera presque d’elle-même avec l’arrivée d’un tout nouveau jeu de téléréalité, dont le concept est bête comme chou : les 20 candidats sélectionnés devront poser l’une de leurs mains sur un véhicule tout-terrain d’une valeur de 50 960 euros et le dernier à l’enlever pourra repartir avec. À supposer que la fière Anna accepte de participer à ce jeu complètement stupide et qu’elle remporte la partie, elle et son fils seraient tirés d’affaire et pourraient même se payer un voyage en Californie.

Les personnages sont attachants, l’écriture est fluide, l’histoire est aussi réaliste que prenante et le dénouement a carrément réussi à nous donner le motton. Inutile de faire durer le suspense plus longtemps, c’est un gros coup de cœur.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

L’éclatante revanche de Susan Boyer

Photo fournie par Éditions Presses de la Cité

Ce livre est un peu particulier parce qu’il se compose essentiellement de lettres, de courriels, de notes personnelles, de SMS et de rapports d’enquête. Ce qui ne l’empêche pas d’être fort divertissant, l’histoire d’Annabelle Audray ne manquant pas de piquant. Après avoir officiellement été déclarée morte en Belgique, elle souhaitera en effet faire marche arrière et rétablir la vérité. Mais à quel prix !

Paradis perdus

Photo fournie par Éditions Le livre de poche

Le romancier et dramaturge franco-belge Éric-Emmanuel Schmitt s’est lancé tout un défi : raconter l’histoire de l’humanité à travers un cycle romanesque de huit tomes intitulé La Traversée des temps. Premier volet de cette série, Paradis perdus revient donc 8000 ans en arrière, à la fin de l’époque néolithique, pour nous présenter Noam, son héros. Un pavé bien rythmé qui a déjà séduit plusieurs milliers de lecteurs.

Le vin super facile

Photo fournie par Éditions Marabout

Si on a toujours rêvé de mieux connaître les vins et d’apprendre à les apprécier, ce guide est un outil indispensable. S’adressant à tous les amateurs débutants, il présente clairement chaque type de vin, fait le tour des régions viticoles du monde et, bien sûr, explique de façon simple comment déguster un vin en identifiant ses principales caractéristiques.

Cartes de vœux à l’aquarelle

Photo fournie par Éditions Marabout

Grâce à ce cahier d’exercices, peindre à l’aquarelle peut être beaucoup plus facile qu’on ne le pense. En prenant le temps de nous guider étape par étape – ce qui vaut aussi pour le choix du matériel –, il nous permettra de réaliser des cartes de vœux ornées de couronnes de gui, de branches de sapin, de boules de Noël, de petits rennes, de flocons ou de bonhommes en pain d’épices. Mignon comme tout !

Frissons garantis

Photo fournie par Éditions Calmann-Lévy

Les ténèbres et la nuit

D’une année à l’autre, ça ne rate pas. Le soir du 31 décembre, les flics de Los Angeles sont systématiquement sur les dents parce qu’il peut arriver à peu près tout et n’importe quoi.

Toujours affectée au quart de nuit à la division Hollywood, l’inspectrice Renée Ballard ne s’ennuiera donc pas bien longtemps. À peine les 12 coups de minuit sonnés, elle aura droit au premier mort de 2021 : au croisement de Sunset Boulevard et de Gower Street, le propriétaire d’un garage a été tué net par une balle reçue en pleine tête. Et si l’affaire pouvait facilement passer pour un bête accident, Renée ne tardera pas à comprendre qu’il s’agit plutôt d’un meurtre.

Du boulot sur la planche

Même s’il n’est plus inspecteur depuis un bail et qu’il commence à se faire vieux, le célèbre Harry Bosch se glissera assez vite dans l’histoire : la douille retrouvée sur le sol du garage sera en effet reliée à une affaire de meurtre dont il s’est occupé en 2011. Une aubaine pour Renée, puisqu’elle pourra ainsi compter sur son aide tout en continuant à traquer le tandem de violeurs qui sévit dans son secteur.

Pour l’instant, c’est notre opus préféré de la série Ballard et Bosch.