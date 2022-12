Cahier motoneige: enfin le retour à la normale

Après trois saisons où les embûches se sont succédé pour les amateurs de motoneiges qui voulaient pratiquer leur activité favorite, l’hiver 2022-2023 marquera un retour à une saison normale.

• À lire aussi: Cahier motoneige: Respecter le milieu et la faune

• À lire aussi: Cahier motoneige: Les Portes ouvertes, une occasion de découverte

• À lire aussi: Cahier motoneige: Vivre une aventure exaltante en Gaspésie

« Oui, nous sommes heureux de dire que la saison revient à la normale », s’enthousiasme le directeur général de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, Stéphane Desroches.

« Au moment où je vous parle, les bénévoles des clubs sont en train de faire ce qu’ils aiment le plus. Ils installent la signalisation, vont rencontrer les propriétaires terriens pour les remercier en vue de la saison qui arrive. Dans d’autres domaines de services comme les hôteliers et les restaurants, ils me disent qu’ils sont heureux de renouer avec leur clientèle motoneigiste. Ils ont hâte de les voir », détaille-t-il.

Les restaurateurs et hôteliers auront d’ailleurs une nouvelle formule.

« Dernièrement, nous avons eu une réunion où nous avons discuté avec des restaurateurs qui nous mentionnaient que même s’il y a une pénurie de main-d’œuvre, ils ont trouvé des solutions pour répondre aux attentes des motoneigistes », explique M. Desroches. Selon lui, puisque les gestionnaires ont beaucoup investi dans leurs entreprises, tout porte à croire que les motoneigistes retrouveront une formule buffet de très grande qualité. « Tous les motoneigistes aiment avoir un bon repas après une journée de motoneige. D’après eux, il faut s’attendre à être très gâtés dans cette nouvelle façon de faire », ajoute-t-il.

• À lire aussi: Cahier motoneige: pratiquer le hors-piste dans le respect

• À lire aussi: Cahier motoneige: des suggestions pratiques

• À lire aussi: Cahier motoneige: un rendez-vous spécial au Manoir Richelieu

LE RÉSEAU

Le réseau de sentiers est présent dans toutes les régions du Québec.

« À quelques rares exceptions, le réseau de 33 000 kilomètres de sentier sera là pour les motoneigistes cet hiver. Nous avons quelques petites problématiques dans le secteur de la Côte-Nord, tout près de Ragueneau. Malheureusement, le nouveau sentier de contournement ne pourra pas être disponible cet hiver. Tous les intervenants du milieu, clubs et autres ont tout de même trouvé une solution pour accommoder les motoneigistes », souligne le directeur général, spécifiant du même coup que des camions seront mis à disposition pour transporter les motoneiges et les passagers qui voudront emprunter ce trajet. « De cette façon, les amateurs pourront continuer leur randonnée vers l’autre portion du sentier. Les bénévoles des clubs sont habitués de rencontrer des situations qui changent la donne. Tout le milieu s’implique pour qu’il y ait une concertation afin de promouvoir leur région et d’accommoder les motoneigistes qui désirent les visiter », dit-il.

C’est une situation résolue qui prouve que les clubs de motoneigistes croient à leur région et qu’ils veulent faciliter les séjours des motoneigistes.

• À lire aussi: Cahier motoneige: une nouvelle passerelle sur la Péribonka

• À lire aussi: Cahier motoneige: les suggestions de Claude Desrochers

ASSURER LA QUALITÉ DES SENTIERS

Cette saison, les motoneigistes pourront compter sur un réseau de sentiers qui sera à la hauteur de leurs attentes.

« Au niveau de la Fédération, au cours des quatre dernières années, nous avons travaillé très fort pour implanter un nouveau système de rémunération pour les clubs. Nous sommes très fiers que 153 des 197 clubs membres de la Fédération ont adhéré au nouveau système, d’expliquer le directeur général. L’an prochain, le nouveau système de financement sera appliqué dans tous les clubs. »

Concrètement, cette nouvelle façon de fonctionner va bénéficier aux amateurs.

« Les coûts sont de plus en plus élevés pour assurer les services aux motoneigistes. Certains clubs avaient besoin d’aide financière pour réussir à offrir le meilleur. Avec ce système de financement, nous serons en mesure d’offrir aux motoneigistes une qualité de sentiers qui sera identique, à la grandeur du Québec. Cette façon de faire pour l’avenir, va assurer la pérennité du réseau de 33 000 kilomètres et du même coup, l’avenir de la pratique de la motoneige », croit-il.

En régularisant le financement de façon équitable pour tous les clubs, la Fédération assure la régularité du surfaçage des sentiers.

• À lire aussi: Crampons: un fabricant québécois de renom

MICHEL GARNEAU

Le rédacteur en chef de la revue Motoneige Québec abonde dans le même sens que son directeur général.

« La forte adhésion des clubs à ce nouveau système de financement devrait permettre d’assurer des conditions de sentiers plus favorables et plus uniformes à la grandeur du Québec », estime M. Garneau.

« Pour les gens qui veulent aller découvrir des nouveaux coins de la province, ils pourront rouler dans des conditions à la hauteur de leurs attentes, pour la pratique de leur activité. Il est certain que l’on ne sera jamais 100 % à l’épreuve de problèmes de surfaceur en panne ou autres petits accrochages du genre. Je vois ce nouveau système d’un très bon œil parce que les saisons sont plus courtes, ce qui signifie que le maintien de la qualité est plus important que jamais », soutient-il.

• À lire aussi: Cahier motoneige: l’Odyssée du Nord, une aventure à vivre

• À lire aussi: Conduire son quad l’hiver en toute sécurité

• À lire aussi: Cahier motoneige: la gent féminine aux guidons

Où en sont les manufacturiers

Photo fournie par Ski-Doo

Il n’y avait pas que le réseau de sentiers et l’accès aux services qui étaient bouleversés au cours des trois dernières années. Les manufacturiers de motoneige ont aussi connu leur part d’ennuis.

« Il est certain que les manufacturiers ne sont pas encore sortis du bois à 100 %, surtout en termes de problèmes d’approvisionnements qui perdurent dans le temps, mais je dois avouer d’emblée que ces derniers sont bien conscients des problèmes, d’expliquer Michel Garneau, l’expert reconnu de la Fédération québécoise des clubs de motoneigistes. Toutefois, je vous assure qu’ils ont pris les bouchées doubles afin de trouver des solutions aux problèmes, et minimiser l’impact des pénuries qu’ils vivent sur les motoneiges. »

• À lire aussi: Cahier motoneige: une évolution importante chez Arctic Cat

• À lire aussi: Cahier motoneige: Yamaha mise sur le statu quo cette saison

• À lire aussi: Cahier motoneige: plusieurs nouveautés chez Polaris cette saison

• À lire aussi: Cahier motoneige: les Lynx plus présents en Amérique du Nord

• À lire aussi: Cahier motoneige: une nouvelle plateforme pour Ski-Doo

Réunis au printemps dernier lors de la présentation des nouveaux modèles, les fabricants ont discuté de ces problèmes.

« Il y a eu un partage d’informations pour arriver à une stratégie d’atténuation afin de limiter les problèmes pour les consommateurs », souligne l’expert.

« Les fabricants sont très conscients de la grogne dans le réseau. Ils font vraiment tout en leur possible pour atténuer les impacts négatifs sur les consommateurs. Ce n’est pas uniquement du côté des motoneiges, mais aussi du côté des pièces et plus. C’est l’ensemble de la communauté motoneigiste qui est affectée par cette situation », ajoute-t-il.

Si tout n’est pas aux mieux présentement, l’expert demeure très optimiste pour l’avenir.

« Honnêtement, je demeure optimiste parce que je sens qu’on commence à s’en sortir tranquillement. Il y a une nette amélioration au niveau des commandes en attente par exemple. Tout va en diminuant. La personne qui attend un ski ou un bras de suspension pour sa motoneige a moins de chances de perdre sa saison à l’heure actuelle », précise M. Garneau.

Ce dernier a discuté avec des représentants de compagnies qui lui ont avoué avoir beaucoup appris de cette situation.

« Ils ont développé des trucs comme le changement au niveau des choix de pièces, une commande de pièces supplémentaires à l’avance. Ils ont appris eux aussi de la situation. Chose certaine, je crois sincèrement que nous pouvons voir la lumière au bout du tunnel », affirme-t-il.

Pour avoir un témoignage d’un concessionnaire très impliqué dans le marché, j’ai discuté avec le directeur des ventes terrestres d’Adrénaline Sports, Robert Gingras.

« Nous arrivons à recevoir nos véhicules commandés dans les temps. Oui, il peut arriver qu’il y ait des pièces manquantes, mais ces dernières arrivent très rapidement si bien que nous livrons des motoneiges et des quads complets, expliquer le concessionnaire de produits BRP. Aussi, très souvent, les unités arrivent et elles sont complètes. Cela nous permet de livrer plus rapidement le produit au client. Cette année, nous avons commandé 600 unités et plus de la moitié sont déjà arrivées. Nous sommes vraiment sur le chemin du retour complet à la normale. Le consommateur peut compter sur nous pour lui assurer une belle saison de motoneige et de quad. »

Droit d’accès à rabais

Vous n’avez plus que quelques jours pour acheter votre droit d’accès aux sentiers en rabais.

En effet, jusqu’au 9 décembre prochain, le coût du droit d’accès annuel est de 405 $. Après le 9 décembre, il sera de 490 $. Vous pouvez faire une économie de 85 $.

Certains motoneigistes croient que le coût demandé pour le droit d’accès est exagéré. Il suffit de comprendre à quoi sert ce montant qui n’est surtout pas une façon de s’enrichir pour la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. (FCMQ).

Voici donc comment se divise le montant :

37,49 $ pour couvrir le 1 million d’assurance responsabilité pour le motoneigiste 31,51 $ couvre 2 millions de dollars en assurance responsabilité pour le club. 43,76 $ en taxes fédérales et provinciales 173,28 $ remis au club 118,35 $ remis à la Fédération.

La portion de 118,35 $ remis à la Fédération se divise comme suit :