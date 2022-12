RIVEST, Frère Lucien, CSV

Frère Lucien Rivest est décédé au Centre Champagneur, à Joliette, le 28 novembre 2022, à l'âge de 91 ans dans sa 73e année de vie religieuse dans la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur du Canada (1950-2022).Le F. Lucien Rivest était né le 2 septembre 1931, à St-Alphonse, diocèse de Joliette. Il était le fils de Joseph Rivest et Albertine Latendresse, décédés. L'ont également précédé dans la mort ses frères Albert, Eddy, Jacques et Léonard ainsi que soeur Valéda Rivest, SSCCJM.Le F. Lucien Rivest a eu une longue carrière en éducation au Québec. Il a occupé diverses fonctions d'enseignement et de direction dans des institutions d'enseignement ainsi qu'à la Commission scolaire régionale Harricana à Amos en Abitibi. Il a aussi servi comme conseiller de la province viatorienne d'Abitibi à plusieurs reprises. En 1992, il a rejoint la Fondation viatorienne d'Haïti où il a passé 22 ans faisant preuve d'un grand dévouement dans différents domaines (directeur de la Villa Manrèse, économe de la Fondation, membre des commissions de formation et de l'association…). Dernier directeur général canadien, il a été, en 1996, le vrai artisan de la construction de la nouvelle aile du Collège Immaculée-Conception des Gonaïves.En 2014, il regagna le Québec et s'installa au Complexe Saint-Viateur de Joliette tout en continuant à rendre des services communautaires à Joliette et au Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes de Rigaud. En décembre 2021, il se retira à l'infirmerie de la Congrégation à Joliette où il vient de décéder.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil, ses frères André (Liliane Ricard), Fernand (Raymonde Miron), ses soeurs Cécile (feu Jean Dupuis), Lise (Yvon Forest), ses belles-soeurs Dorothée Fortier (feu Albert Rivest), Francine Fortier (feu Jacques Rivest) ainsi que des neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces.Les funérailles du F. Lucien Rivest seront célébrées, en présence des cendres, à une date qui sera annoncée ultérieurement.