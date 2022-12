CADORETTE Rose-Eva, s.n.j.m.



À la Maison Jésus-Marie, le 29 novembre 2022, à l'âge deest décédée Soeur Rose-Eva Cadorette, en religion Soeur M. Bernard-Eugène.Née à Chartierville, elle était la fille de Eugène Cadorette et de Edwidge Landry.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil : ses deux soeurs Thérèse Cadorette,s.n.j.m., Magella Cadorette, s.n.j.m., beaucoup de neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces ainsi que toutes les personnes qui l'ont côtoyée et appréciée.S. Rose-Eva Cadorette sera exposée à la :86 RUE ST-CHARLES ESTLONGUEUIL QC J4H 1A9vendredi le 9 décembre à 12h30. Une Eucharistie sera célébrée le même jour au même endroit à 14h. La mise en terre se fera à une date ultérieure.Afin de suivre les directives de la Santé Publique, le port du masque le lavage des mains et la distanciation sont recommandés.