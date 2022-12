PILON, Hugues



À Montréal, le 17 novembre 2022, est décédé Hugues Pilon, à l'âge de 74 ans, fils de feu Antonio Pilon d'Oka, fidèle conjoint depuis 46 ans de Gisèle Constantineau.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son beau-fils Brent, sa soeur Nycole (Luc) et son frère Gilles. Il va rejoindre ses soeurs jumelles Diane et Muryel. Il laisse aussi ses neveux et nièces Patrick, Olivier, Xavier, Marie France, Michel Éric, Claudette, sa belle-soeur Lise (Pierre), son beau-frère Yvon (Lise) ainsi qu'autres parents, amis et connaissances.Entrepreneur en construction et rénovation, on se souviendra de son souci du détail, son sens de l'humour et son amour pour l'eau.Selon ses volontés, il n'y aura pas de service. Il sera inhumé dans le lot familial à Oka, son village natal, au printemps 2023.