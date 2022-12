PAVENTI, Roberto



Entouré des gens qui l'aimaient est décédé paisiblement à son domicile Roberto Paventi le 2 octobre 2022.Il laisse dans le deuil ses filles Marie-Claude et Joëlle (Patrick), son épouse Line Gaudreau, ses frères et soeurs ainsi que de nombreux proches et amis.Pour honorer sa mémoire, un don peut être fait à la Société de recherche du cancer.Le service aura lieu vendredi le 27 janvier 2023 à 11 heures à l'église de la Purification-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie au 445 rue Notre-Dame à Repentigny. La famille vous y accueillera dès 10 heures pour les condoléances.