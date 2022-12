LAFRAMBOISE, Robert



NICOLE, Thérèse1937 - 2022C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Thérèse Nicole, survenu le 15 novembre 2022, à l'âge de 85 ans ainsi que le décès de son époux monsieur Robert Laframboise, survenu le 21 novembre 2022, à l'âge de 78 ans.Ils laissent dans le deuil leurs enfants Mireille (Eric Boisclair) et Ghislain, leurs petites-filles Audrey et Loriane, les frères de Thérèse : Laurent, Jean-Paul, Yvon et Germain et les soeurs de Thérèse: Jeanne d'Arc, Rose-Emma, Yvette, Laurette, Monique, Rachel et Jacqueline; leurs beaux-frères et belles-soeurs, leurs neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Né à Berthierville, monsieur Robert Laframboise était le fils de feu Philippe Laframboise et de feu Germaine Ricard.La famille recevra les condoléances le vendredi 9 décembre 2022 de 19h30 à 22h ainsi que le samedi 10 décembre 2022 de 9h à 10h30 à la :Les funérailles suivront le samedi 10 décembre à 11h à l'église du Bon-Pasteur, située au 60, av. Dussault à Laval-des-Rapides, Laval.