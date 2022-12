Football: un champion québécois au Tennessee

Le secondeur québécois Noah Gravel vient de conclure sa deuxième et dernière année au secondaire chez nos voisins du sud de la meilleure façon possible : en devenant champion d’État.

Joint au Tennessee, le jeune homme de 18 ans était encore sur un nuage après qu’il ait contribué à la victoire de 38 à 34 des Red Raiders de Baylor sur Montgomery Bell Academy. C’était le premier sacre du club en 49 ans.

«C’est incroyable, j’ai de la difficulté à mettre des mots pour exprimer ce que je vis depuis que je suis arrivé ici», a dit celui qui était l’un des capitaines de son équipe en 2022.

Cette victoire, c’est un peu la cerise sur le sundae d’une expérience galvanisante aux États-Unis. À 16 ans, Gravel avait décidé de faire le saut et de quitter le confort familial pour s’installer dans une résidence afin de vivre sa passion du football.

«C’est pour l’expérience de vie que j’ai choisi de venir aux États-Unis. Je suis loin de la maison, mais je vis des choses que je n’aurais jamais pu vivre au Québec. Je vais m’en souvenir toute ma vie de ce que j’ai expérimenté dans les deux dernières années et je ne vais probablement pas arrêter d’en parler à mes enfants un jour», a-t-il soulevé en riant.

Un exemple

Gravel est un passionné de son sport et vise les plus hauts sommets. Il s’inspire d’ailleurs de ses compatriotes québécois Benjamin St-Juste et Matthew Bergeron. Le premier évolue pour les Commanders de Washington, tandis que le second devrait être repêché dans la NFL en 2023.

«Les Québécois, on commence à être reconnus aux États-Unis. Nous pouvons jouer au même niveau que les Américains.»

«C’est aussi important pour moi d’être un exemple, a ajouté Gravel. C’est important pour la prochaine génération de footballeurs québécois qui veulent faire le saut aux États-Unis. Je veux qu’on dise que les gens de chez nous sont responsables et travaillants.»

Dans la NCAA

Dans cette optique, Gravel s’assure de réussir aussi bien sur les bancs d’école que sur le terrain de football. L’aspect académique est d’ailleurs bien présent dans la décision qu’il s’apprête à prendre.

Celui qui a grandi à Saint-Hubert, sur la Rive-Sud de Montréal, est sur le point de choisir où il continuera son parcours, lui qui évoluera dans une université américaine dès l’automne prochain.

«J’essaie de prendre la meilleure décision pour moi. Je parle avec beaucoup d’entraîneurs. Mon objectif, c’est d’aller en division 1 et d’avoir également un bon programme académique», a indiqué celui qui veut étudier en physiothérapie.

Présentement, Gravel a une offre en division 1 et plusieurs en division 3 sur la table.

«C’est important pour moi de choisir un environnement où je vais pouvoir me sentir à la maison, et ce, même quand ce n’est pas la saison de football. Le foot, c’est seulement quatre mois dans une année. C’est important de se sentir bien à l’endroit où tu vis», a conclu avec maturité le jeune homme.