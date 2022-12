Hydro-Québec : les verts feront-ils barrage ?

Il y avait du solide et du plus mou dans le discours inaugural de François Legault cette semaine. Sur un sujet, son discours avait clairement du souffle : l’économie verte. Cette volonté de s’enrichir tout en remplissant nos engagements en matière de changements climatiques inspire clairement le premier ministre.

Pour atteindre cet objectif, François Legault a poussé plus loin une idée qu’il avait effleurée durant la campagne : la construction de nouveaux barrages. Cette fois, il exprime plus précisément sa vision.

Il faudrait ajouter un demi-Hydro-Québec à la puissance actuelle, déjà impressionnante, pour répondre à tous les besoins. Il faut à la fois électrifier les transports, approvisionner nos industries en énergie propre, en plus de fournir de l’électricité à nos voisins du nord-est des Amériques.

De nouveaux barrages

Construire de nouveaux barrages dans les décennies à venir, voilà ce que François Legault a mis au programme. Il a d’abord insisté sur le fait que nous devons collectivement avoir une discussion sur ce sujet : « [...] le Québec va devoir décider de son avenir énergétique. On ne pourra pas échapper à ce débat. »

Il m’intéresse au plus haut point, ce débat sur les barrages. Je suis curieux de voir comment les défenseurs les plus militants de la cause environnementale vont se comporter.

En théorie, une personne qui plaide l’extrême urgence climatique devrait souhaiter le remplacement des sources d’énergies émettrices dans les meilleurs délais. Vu de cet angle, ils devraient parler d’un devoir sacré du Québec de développer son potentiel hydroélectrique le plus vite possible.

Ils devraient pousser dans le dos du Québec pour offrir dans les meilleurs délais une alternative propre à ceux qui utilisent le charbon, le pétrole ou le gaz. Le Québec a le territoire et le savoir pour offrir cela.

Erreurs du passé

Pourtant, je ne suis pas si certain que ce soit l’approche spontanément préconisée par les verts. Parce que dans plusieurs milieux militants, le réflexe est d’être CONTRE, surtout CONTRE les grands projets et encore plus CONTRE les projets qui rapportent.

D’ailleurs, durant les décennies où le Québec a développé son potentiel, le mouvement environnemental n’a jamais applaudi et n’y a vu que des préjudices. À l’exception de quelques penseurs écologistes comme Dansereau, Robert Bourassa a fait construire les grands barrages en confrontant des environnementalistes. Si Robert Bourassa n’avait pas tenu tête aux « idéalistes » d’alors, le Québec émettrait aujourd’hui autant de GES que les autres provinces canadiennes.

On entend rarement d’ailleurs les porteurs de grandes causes vertes, qui prétendent connaître l’avenir et porter le bien collectif, exprimer candidement à quel point leur mouvement s’est trompé il y a quelques décennies.

Il est facile d’être toujours du bon côté des choses, de manifester pour la cause noble de l’environnement comme si c’était un absolu.

Aujourd’hui, les environnementalistes devront faire un vrai choix. Fournir massivement de l’énergie propre grâce à de nouveaux barrages. Il faudra être pour... ou contre.