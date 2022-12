Khari Jones engagé par le Rouge et Noir

L’ancien entraîneur-chef des Alouettes de Montréal Khari Jones est officiellement de retour sur les lignes de côtés de la Ligue canadienne de football (LCF), lui qui a été engagé samedi par le Rouge et Noir d’Ottawa comme coordonnateur offensif et entraîneur adjoint.

L’ancien quart-arrière de 51 ans donnera un coup de main à l’instructeur Bob Dyce, qui a été confirmé dans ses fonctions la veille. Les deux hommes ont remporté ensemble la coupe Grey en 2013, alors qu’ils faisaient partie du personnel d’entraîneurs des Roughriders de la Saskatchewan.

«Je connais Bob depuis plus de 20 ans et je suis honoré de pouvoir travailler à nouveau avec lui, a mentionné Jones par voie de communiqué. J’ai hâte d’aider à construire une offensive dynamique pour l’équipe et contribuer à pousser vers le but collectif de ramener la coupe Grey à Ottawa.»

Après son congédiement par les Alouettes au début du mois de juillet, Jones s’est trouvé du boulot en effectuant un retour avec les Tiger-Cats de Hamilton, à titre de consultant aux opérations football. Il avait mené les Moineaux en séries éliminatoires en 2019 et en 2021.

«Je suis très heureux que Khari se joigne à la famille du Rouge et Noir, a indiqué Dyce. “KJ” est un grand communicateur et un enseignant qui amène énormément de connaissances et d’expérience à Ottawa.»

Avant de se joindre aux Alouettes comme coordonnateur offensif en 2018, il avait tenu le même rôle chez les Tiger-Cats (2011) et les Lions de la Colombie-Britannique (2014 à 2017).

En trois saisons à Montréal, Jones a maintenu une fiche de 18-18. Il a été renvoyé après que l’équipe ait montré un dossier de 1-3 en 2022.