Le légendaire Pelé admis aux soins palliatifs

Le légendaire joueur de soccer brésilien Pelé aurait été admis samedi aux soins palliatifs, lui qui ne répondrait plus au traitement de chimiothérapie en lien avec son cancer du côlon.

Selon le quotidien Fohla, les médecins de l’homme de 82 ans ont suspendu la chimiothérapie pour lui offrir des soins servant à soulager la douleur. Il avait été admis mardi à l’hôpital Israelita Albert Einstein.

Pelé suivait ce traitement depuis qu’il a été opéré en septembre dernier. Au début de l’année, des métastases à l’intestin, aux poumons et au foie lui avaient été diagnostiquées.

L’ancien attaquant est considéré par plusieurs comme le meilleur joueur de soccer de tous les temps. Il a inscrit 680 buts en club en carrière entre 1956 et 1977, évoluant avec le Santos FC, au Brésil, et le Cosmos de New York.

Il a aussi gagné trois Coupes du monde avec le Brésil, en 1958, 1962 et 1970.