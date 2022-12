Macron et le nouveau rang de la France sur la scène internationale

Au terme de trois jours de visite aux États-Unis, Emmanuel Macron a réussi à s’imposer comme l’interlocuteur privilégié de l’Union européenne face à Washington. Il remplace dans ce rôle Angela Merkel.

L’exploit tient en partie à l’expérience que Macron a accumulée pendant son premier mandat et à la belle chimie entre lui et Joe Biden. Le contexte international s’y prête aussi. Face à une Chine qui attaque ouvertement la démocratie, l’alliance entre la France et les États-Unis pour défendre les libertés revêt une importance symbolique particulière. Par ailleurs, la guerre en Ukraine a permis aux autorités des deux pays de se concentrer sur l’essentiel. Un seul hiatus dans cette visite : les politiques protectionnistes de part et d’autre de l’Atlantique. Mais les deux dirigeants ont promis de travailler à aplanir les obstacles.

1) Comment est vue la visite de Macron à partir de la France ?

Il y avait longtemps que le président de la France n’avait pas occupé une place aussi importante dans la diplomatie internationale, tant par sa force dans l’Union européenne que par celle vis-à-vis les principaux pays du monde. La prestation de Macron est cependant très critiquée en France. Plusieurs commentateurs n’y voient qu’une performance symbolique où l’essentiel manque, c’est-à-dire le commerce.

2) Quelles sont les limites de sa visite ?

Macron n’est pas parvenu à arracher des concessions concrètes au gouvernement américain qui est en train de réorganiser les chaînes de production américaines pour les rendre moins dépendantes des dictatures, en particulier de la Chine. L’industrie automobile européenne est une des premières victimes de cette réorganisation qui se fait à coups de subventions et de mesures protectionnistes. Inversement, diverses barrières réglementaires européennes nuisent aux exportations américaines. Faute d’être parvenus à une entente, Biden et Macron ont tout de même promis de travailler à solutionner les entraves commerciales.

3) Sur quoi portait l’essentiel de sa visite ?

L’essentiel de la visite ne portait pas sur le commerce, mais sur le resserrement des liens entre les deux vieilles démocraties. Ce resserrement est le résultat de l’invasion russe de l’Ukraine et des manipulations de la Chine au début de la pandémie de COVID-19. Les dictatures russe et chinoise ont finalement montré qu’elles avaient régressé. Chacune à leur manière, elles ont menacé la paix et la prospérité mondiales et elles ont ébranlé la confiance des démocraties.

4) Comment la Chine et la Russie unissent-elles les démocraties ?

La résurgence d’ennemis communs clairement identifiés unit entre elles les démocraties, dans une division du monde qu’elles connaissent bien. Une division où, malgré leurs défauts, elles ont le beau rôle. C’est que les peuples qui vivent sous les dictatures aspirent à la démocratie, en dépit de toute la propagande que leur assènent leurs dirigeants.

5) Qu’est-ce qui compte désormais dans les relations internationales ?

Le commerce, qui avait dominé les relations internationales des 40 dernières années, retrouve ainsi une place secondaire. Devant lui prime désormais la sécurité, surtout militaire. La France, avec ses capacités nucléaires et son industrie militaire, demeure bien positionnée dans ce monde qui émerge. Elle ne pourra cependant pas conserver sa place sans une Union européenne forte et harmonieuse. Or, beaucoup de pays européens, en particulier à l’Est, sont davantage intéressés par une relation sécuritaire directe avec les États-Unis que par un renforcement de l’appareil militaire européen. S’il y a une divergence fondamentale entre la France et les États-Unis, elle est là, bien plus que dans les intérêts commerciaux.