Même constat que pour le Canada

Les États-Unis se sont rendus un match plus loin que le Canada, mais le constat après leur élimination aux mains des Pays-Bas est un peu le même.

• À lire aussi: C’est fini pour les États-Unis

« Nous voulions montrer au reste du monde que nous pouvions jouer au soccer et je pense que nous y sommes partiellement parvenus », a d’abord souligné le sélectionneur Gregg Berhalter.

« Ce groupe est proche »

En se tournant vers 2026, Berhalter a plus au moins résumé les propos tenus par les Canadiens il y a quelques jours.

« Il faut se demander si on peut gagner contre les meilleures équipes et si on peut offrir de bonnes performances contre les meilleures équipes. Je pense que ce groupe est proche, les Américains doivent être optimistes. »

Denzel Dumfries, des Pays-Bas, était d’accord avec lui.

« C’est une équipe jeune et énergique qui est vouée à un bel avenir. Je crois que cette équipe peut faire partie de l’élite. »

Plus de qualité

Cette élimination se résume essentiellement à un surplus de qualité dans le camp néerlandais.

« C’est difficile à avaler pour nous, les gars ont tout donné dans ce match, mais nous avons été à court », a reconnu Berhalter.

« La Hollande a une qualité de finition offensive qui nous fait défaut, a-t-il reconnu. C’est normal, nous sommes une équipe jeune, nous n’avons pas de joueurs qui sont au sommet de leur carrière, on n’a pas de Memphis Depay. »

Il a ainsi résumé ce que tous les observateurs disaient avant cette rencontre : cette équipe n’a pas d’attaquant de pointe qui peut changer la donne.

Berhalter estime que son équipe a connu une bonne première demie, mais il a omis de concéder que les Néerlandais leur avaient laissé le ballon.

« Nous avons eu le ballon pour la majorité de la première demie, mais sur deux moments, ils marquent et on se retrouve en retard de deux buts. »

Une très belle chance

Le portrait aurait pu être différent si Christian Pulisic avait mis le ballon au fond du but sur une très belle chance obtenue dans les premières minutes de jeu.

« J’étais excité par le fait qu’on a eu une bonne chance de marquer et on ne peut pas toutes les finir ces chances. Tout est dans la manière de réagir ensuite. »

Ajustement

Il a du même coup rappelé que son équipe ne jouait pas contre des pieds de céleri.

« Il faut accorder du mérite à la Hollande qui a su créer ces occasions et les finir. »

Les Néerlandais ont tendu un piège aux États-Unis et ils sont tombés en plein dedans, a soutenu le sélectionneur Louis van Gaal.

« Les Américains ne se sont pas ajustés, nous avions planifié notre tactique pour attaquer leurs flancs, ce qui nous a permis de l’emporter. »

Méthodiques

Les Pays-Bas ont été très méthodiques dans cette victoire et le jour du match, Denzel Dumfries soutient que les buts prouvent l’efficacité d’un système de jeu aussi bien rodé.

« Dans ce premier but, vous voyez toutes les facettes de ce que nous travaillons à l’entraînement, des mouvements de ballon aux permutations. »

« Ces buts étaient vraiment fantastiques et je suis incroyablement fier », a pour sa part lancé Van Gaal au sujet des trois buts qui avaient tous des airs de famille.