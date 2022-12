Objectif photo: coucher de soleil sur la place Jemaa el Fnaa

Bien que les commentaires concernant l’expérience d’une visite dans les souks de Marrakech divergent parfois, j’ai eu l’opportunité d’en juger par moi-même. J’avoue que circuler au cœur des marchés marocains s’avère assez intense et intrusif. Néanmoins, les jours précédant mon immersion dans ces lieux achalandés m’ont permis de comprendre que le commerce se base sur la négociation et s’approche du théâtre. Ainsi, animé d’un état d’esprit « théâtral », je m’enfonce dans les petites rues étroites et bondées. En quelques minutes, me voilà bien calé dans un sofa d’une arrière-boutique plutôt poussiéreuse et surchargée de trésors. Je convoite un bracelet nonchalamment et sans trop d’intérêt. Mon hôte me passe un crayon suivi d’un papier avec une ligne tracée au centre de celui-ci. Il inscrit son prix et me laisse marquer le mien dans une colonne à mon nom. Nous employons nos stratégies respectives pour arriver à nos fins. Les dirhams montent, redescendent au fil de cette discussion un peu éclectique. Le commerçant essaie de m’attendrir avec un thé sucré à la menthe lorsque j’use de plus de fermeté. Pour être honnête, l’exercice devient fort sympathique. C’est un plaisir de payer légèrement plus cher pour encourager cet homme. Une fois de retour dans la grande place, je choisis une terrasse surplombant le marché et sirote un autre thé. J’admire ce superbe coucher de soleil avec mon nouveau bracelet au poignet !

Appareil : Canon EOS RP

Objectif : RF 50mm

Exposition : 1/60s à F/10

ISO : 250