Qatar 2022: place aux huitièmes de finale

DOHA, Qatar | À compter de maintenant, il n’y a plus de lendemain, plus de match pour faire oublier le précédent. Tu gagnes ou tu rentres à la maison. Et les amateurs ont droit à un début de phase éliminatoire relevé avec des duels très intéressants. Voici un tour d’horizon des quatre premiers affrontements en huitièmes de finale.

Voilà un affrontement plus qu’intéressant parce qu’il est difficile de déterminer qui a l’avantage avant le sifflet initial. Les Néerlandais sont très disciplinés tactiquement alors que les Américains ont un niveau d’effort très élevé. Il est aussi ardu de mesurer la réelle valeur des Pays-Bas qui ont terminé premiers d’un groupe que l’on peut considérer un peu plus facile. Ils ont toutefois marqué beaucoup de buts et défensivement, ils ont été tout aussi avares que les Américains, les deux équipes n’ayant cédé qu’une seule fois en trois matchs préliminaires. Pour les États-Unis, c’est une occasion de se rendre en quarts de finale pour la première fois depuis 2002 et ils peuvent y croire avec un groupe jeune et déterminé.

Les deux équipes sortent de la phase de groupe avec une fiche similaire, mais des perceptions différentes. Les Argentins ont très mal commencé leur tournoi en s’inclinant contre l’Arabie saoudite, LA SURPRISE du Mondial. Ils se sont ensuite ressaisis avec deux gains qui montraient plus d’aplomb. Mais l’équipe compte peut-être un peu trop sur Lionel Messi qui, on le mentionne à nouveau, pourrait en être à sa dernière chance de remporter le gros trophée. Chez les Australiens, c’est presque un bonus d’être arrivés aussi loin. On peut parler de surprise. Dans leur groupe, ils ont dépassé la Tunisie et surtout le Danemark. Personne ne les voyait en huitièmes de finale. Seront-ils en mesure de poursuivre dans la même veine ? Après la France, qui les a défaits facilement, c’est leur plus grosse commande.

Championne en titre, la France a démontré pourquoi au tour initial. Ne portez pas trop attention à leur défaite contre la Tunisie lors de la dernière partie. La qualification était assurée et l’entraîneur Didier Deschamps a sagement décidé de faire une forte rotation pour donner du repos à ses cadres. Même Hugo Lloris n’était pas dans les buts. Les Bleus comptent sur le joueur le plus électrisant de la compétition en Kylian Mbappé, qui est un véritable magicien que l’on peut voir jouer jusqu’au dernier jour de la Coupe du monde. Quant aux Polonais, ils peuvent s’estimer chanceux d’être toujours au Qatar. Avec une fiche identique au Mexique dans leur groupe, c’est leur différentiel de buts meilleur d’une seule unité qui leur a permis de doubler « El Tri » pour participer à ce duel qui s’annonce un peu inégal.

C’est sans trop de difficulté que les Anglais sont passés à la phase éliminatoire avec une attaque percutante menée par Harry Kane et Marcus Rashford. Les « Three Lions » vont affronter les « Lions » dans un duel intrigant et intéressant. Le Sénégal a peut-être un peu surpris en doublant l’Équateur dans le Groupe A, mais pas tant que ça. C’est seulement la seconde fois de son histoire que le pays africain atteint la ronde des 16, mais il doit serrer les dents et jouer son meilleur foot face à une équipe qui n’a pas de gros défauts apparents. Et les Anglais attendent un titre majeur depuis 1966, alors ils sont résolus dans leurs efforts. Ça risque de donner un match palpitant dans une ambiance de fête puisque les partisans des deux nations sont assez nombreux à Doha.

* V: victoire | N: verdict nul | D: défaite | BP: but pour | BC: but contre