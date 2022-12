Que faire avec Sean Monahan?

En début de saison, il semblait clair que Sean Monahan ne ferait que passer à Montréal et que le Canadien tenterait de le monnayer au plus offrant. Quelques mois plus tard, rien n’est moins certain.

L’ancien des Flames de Calgary a un impact évident chez le Tricolore, autant sur la patinoire – il est le quatrième meilleur pointeur de l’équipe derrière Nick Suzuki, Cole Caufield et Kirby Dach – qu’à l’extérieur.

Les Flames s’en sont littéralement débarrassés, envoyant avec lui à Montréal un choix de première ronde pour que le Canadien accepte la dernière année de son contrat qui lui rapporte 6,375 millions $.

UN BON LEADER

Finalement, on découvre un joueur qui est finalement en santé et qui a encore du bon hockey dans le corps. On découvre également un joueur qui, de l’extérieur, a tout d’un vétéran de première classe pour encadrer le jeune noyau du Tricolore.

Alors, on fait quoi avec lui, maintenant ?

J’entends certains dire qu’il serait préférable de l’échanger le plus rapidement possible puisqu’il ne fait pas partie des plans à long terme de l’équipe. Je ne suis pas tout à fait en accord. Oui, l’avenir du Canadien s’appelle Suzuki, Caufield ou Guhle. Je le comprends.

Mais il sera important d’entourer ces jeunes loups de vétérans qui, en plus d’être de bons mentors, ont encore la capacité d’offrir du bon hockey au Canadien.

Jeudi soir, à Calgary, le jeune Juraj Slafkovksy a disputé le meilleur match de sa jeune carrière dans la LNH. Avec qui avait-il été jumelé ?

Sean Monahan.

MAIS À QUEL PRIX ?

Ça demeure la grande question, et peut-être même la seule. Monahan tentera-t-il de monnayer cette saison avec le Canadien sur le marché des joueurs autonomes ?

À 28 ans, il est évident que le joueur de centre voudra signer un dernier contrat à long terme. Il ne sera assurément pas intéressé à s’entendre pour une ou deux saisons avec le Canadien.

Quelles seront ses demandes salariales par la suite ? Je ne crois pas que le Canadien soit intéressé à lui consentir 6 M$ par année. En bas de ça, il faut qu’on considère sérieusement en faire un membre important dans la relance de l’équipe. Après tout, quand on regarde la ligne de centre du Canadien, ça demeure mince. Il y a Suzuki et on ne sait toujours pas quel est le plan à long terme avec Kirby Dach. Pour l’instant, il se plaît à la droite du premier trio et il pourrait y demeurer si on avait une option intéressante sur le deuxième trio.

Un Sean Monahan, par exemple.

BON POUR « SLAF »

Pour revenir à Slafkovsky, je pense qu’il bénéficierait de passer du temps avec Monahan.

Son match de jeudi a confirmé à plusieurs qu’il a sa place dans la LNH et qu’il peut avoir un impact lorsqu’il est utilisé avec d’autres joueurs que les deux pires attaquants de l’équipe sur le quatrième trio.

Certains l’envoient encore à Laval et d’autres croient qu’il ira représenter la Slovaquie au Championnat mondial de hockey junior. Pour moi, c’est ni l’un ni l’autre.

Qu’on le garde à Montréal et qu’on continue de bâtir sa chimie avec Monahan. Parce que ça peut devenir un bon duo pour le reste de la saison... et les prochaines.

– Propos recueillis par Kevin Dubé

Les échos de Bergie

ALLEN RÉPOND

Ça faisait une semaine qu’on se demandait chez le Canadien s’il n’était pas le temps de confier le poste de gardien numéro 1 à Samuel Montembeault et, jeudi soir, Jake Allen a fait amende honorable, et pas à peu près ! Le gardien du Tricolore a été impeccable, aidant l’équipe à l’emporter 2 à 1 contre les Flames malgré une domination de 46-19 à la colonne des tirs en faveur de Calgary. Malgré ses mauvaises prestations des dernières semaines, on continuait de marteler qu’Allen était le numéro 1 chez le Canadien. Il y a des choses qu’on ne sait pas, c’est évident. Est-ce qu’on essaie de l’échanger ? Veut-on simplement ne pas ébranler sa confiance parce qu’on n’a pas entièrement confiance en Montembeault ? Ça, personne ne le sait à part les dirigeants du Canadien. Une chose est sûre, toutefois, le match de jeudi a assurément rassuré beaucoup de gens à l’interne.

UNE DOUBLE COURSE

On a déjà atteint plus du quart de la saison dans la LNH et ce qu’il en reste sera excitant à plusieurs niveaux. C’est qu’il y aura deux courses, d’ici la fin du calendrier régulier : celle entre les équipes désirant se tailler une place en séries et, une autre, pour le dernier rang et le plus de chances de mettre la main sur Connor Bedard. Déjà, plusieurs équipes sont impliquées dans cette deuxième lutte, soit les Ducks d’Anaheim, les Blackhawks de Chicago, les Coyotes de l’Arizona, les Blue Jackets de Columbus, les Flyers de Philadelphie et même les Sénateurs d’Ottawa. Dans leur cas, ce n’est assurément pas par choix. Il s’agit probablement de la plus grande déception jusqu’ici dans la LNH. Pierre Dorion a donné son vote de confiance à D.J. Smith, mais rien ne fonctionne ni en attaque ni en défensive. Il faut que ça change.

BRAVO AUX INTRONISÉS

Je terminerai en félicitant les trois membres qui feront leur entrée du Temple de la renommée de la LHJMQ, le 8 juin prochain, soit Dave Ezard, Stéphane Richer et Alain Vigneault. Dans le cas d’Alain, j’ai eu la chance de le diriger avec les Draveurs de Trois-Rivières. J’avais fait une mégatransaction pour l’acquérir des Olympiques de Hull lors de la saison 1979-1980. Il a par la suite connu une brève carrière chez les professionnels avant de devenir entraîneur... avec les Draveurs en 1986-1987. Ce fut pour lui le début d’une belle aventure.