Cahier motoneige: Respecter le milieu et la faune

Dans bien des régions du Québec, les sentiers de motoneige sont tracés dans des milieux forestiers et parfois même sur des sites marécageux. Il faut absolument comprendre l’importance de demeurer dans le sentier.

• À lire aussi: Cahier motoneige: la gent féminine aux guidons

• À lire aussi: Crampons: un fabricant québécois de renom

• À lire aussi: Conduire son quad l’hiver en toute sécurité

Annuellement, la Fondation de la faune du Québec investit des sommes importantes pour protéger la faune et les habitats. Les dossiers travaillés peuvent couvrir des habitats autant terrestres qu’aquatiques. Ces travaux ont pour but d’assurer la pérennité de ces sites qui produiront des espèces animales et végétales.

Lorsqu’un club obtient la permission de faire passer son sentier dans de tels milieux, les bénévoles doivent construire le sentier dans les meilleures conditions pour respecter les lieux. Ces sentiers sont tracés de façon à ne causer aucun dommage au site.

Alors, aussitôt que vous sortez de ces sentiers pour vous amuser en forêt ou dans des étendues de neige, vous risquez de mettre en danger tous les efforts consentis pour assurer la pérennité de ces milieux. Pour une tournée de quelques minutes, les dégâts peuvent être très importants.

L’ORIGNAL

Vous devrez respecter la faune que vous pourriez rencontrer lors de vos sorties en sentiers.

Une équipe de partenaires a travaillé sur un projet fort intéressant dans la région de Matane, afin de protéger les motoneigistes et la faune dans ce secteur du Québec où les orignaux abondent.

Plusieurs utilisateurs ont été visés par le projet, dont les motoneigistes. On a décidé de produire des panneaux indiquant la présence d’orignaux et de diffuser un carton de sensibilisation pour indiquer les comportements à avoir en présence du roi de nos forêts. Il a aussi été décidé d’installer des panneaux pour signaliser la possibilité d’avoir accès aux réseaux cellulaires. Dans cette nouvelle façon de faire, on retrouve le club de motoneigistes Les Amoureux de la motoneige Inc. de Matane.

Plusieurs partenaires se sont impliqués, dont, entre autres, la MRC de la Matanie qui a contribué d’une somme de 11 000 $ pour le projet.

Dans cette région, la quantité importante de neige fait en sorte que très souvent, les orignaux utilisent les sentiers de motoneige parce que c’est plus facile pour eux de se déplacer.

Avec l’installation de panneaux indiquant la présence d’orignaux, cela amènera les motoneigistes à adopter un comportement en conséquence. Dans ces zones à risque, les experts conseillent de ne pas approcher l’animal à pied ou en motoneige, d’immobiliser sa motoneige, de rester calme et de ne pas crier.

Il ne faut surtout pas le déranger dans son ravage, ne pas le pourchasser et rebrousser chemin si l’animal ne s’enfuit pas. Il est toujours préférable de céder le passage à l’animal.

Sur un deuxième panneau, où on vous conseille de céder le passage, on vous explique ce que les mauvais comportements sur les sentiers peuvent causer comme torts.

Ainsi, il est dit que vous pouvez épuiser l’animal, l’apeurer, l’éloigner de son ravage, le stresser en période de gestation, le provoquer, ce qui ferait en sorte qu’il pourrait vous charger et ultimement entraîner la mort de l’animal.

Ces conseils sont mis en place pour l’orignal, mais ils s’appliquent aussi pour d’autres animaux comme le chevreuil. Ces derniers sont chez eux dans la nature. Il ne faut pas oublier que c’est nous les intrus.