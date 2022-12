Romans d’ici: crime inusité pour banlieue tranquille

Qu’est-ce qui motive quelqu’un à avorter de force des femmes qui de toute manière allaient le faire ? Ces agressions hors de l’ordinaire mènent à une enquête accrocheuse !

En termes littéraires, Le mouroir des anges est un polar. Dans les faits, c’est une histoire policière.

Cela signifie que les enquêteurs ont une vie en dehors de leur travail ; qu’ils ne sont pas des héros qui se démarquent par leurs excentricités ; et qu’ils travaillent dans un poste de police d’une banlieue sans histoires.

Leur quotidien est néanmoins soudainement bousculé par de curieuses agressions en série, dont l’une a tourné au meurtre.

Curieux n’est pas un vain mot. Les victimes sont toutes des femmes qui ont pris rendez-vous pour se faire avorter, mais que l’agresseur devance en les avortant lui-même, sauvagement, dans leur logis. Il s’annonce même à l’avance, en leur faisant parvenir des objets représentant des anges.

Geneviève Blouin, qui a une longue feuille de route comme autrice, offre ainsi un premier roman policier de haut vol. Comme les enquêteurs, on se triture la cervelle pour comprendre qui peut agresser des femmes qui ne se connaissent pas et qui n’ont parlé de leur début de grossesse qu’à quelques personnes.

La finale sera à la fois surprenante et cohérente. Un bon point pour l’intrigue !

Or la dynamique entre les personnages est aussi intéressante. D’abord parce que les enquêteurs principaux sont issus de la diversité, comme on dit aujourd’hui. Jacques semble d’origine haïtienne alors que Miuri est la fille d’une mère japonaise et d’un père québécois.

Point de vue opposé

Cela n’est pas au centre du roman, mais explique les réactions des personnages. Ainsi, Miuri arrive du Japon où le rapport au travail est différent d’ici, d’où sa manière de plonger totalement dans l’enquête. De son côté, Jacques doit composer avec le conservatisme de sa mère et certaines remarques à recadrer au travail.

Le poste de police n’est toutefois pas un champ de bataille. Une scène en fait foi, qui porte sur le recours à l’avortement. Les pour et les contre font valoir leur position, mais sans les invectives qui caractérisent les débats dans le monde virtuel. On croit à cet échange qui tient compte du point de vue opposé.

Le désarroi des enquêteurs est aussi bien rendu. Jacques n’aime pas que la tranquillité de sa chère ville natale soit aussi perturbée. De plus, « alors que d’autres policiers, sans doute gavés de séries télé américaines, rêvent de participer à la traque d’un criminel en série, lui a toujours eu ces histoires en horreur ».

L’autrice offre par ailleurs un regard large sur l’équipe du poste de police. Nicole, la secrétaire, y occupe un rôle pivot, tout comme elle deviendra centrale dans le récit, puisqu’elle sera à son tour menacée par l’avorteur.

On a donc droit à un vrai suspense qui s’appuie sur un effort intellectuel pour comprendre une logique tordue et qui tient compte de relations humaines complexes.

Vraiment une belle découverte que ce roman-là.