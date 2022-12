Trois-Rivières: Un homme manque à l’appel

Le Service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec, en étroite collaboration avec la Direction de la police de Trois-Rivières, enquêtent sur la disparition de Michael Thomas.

L’homme de 29 ans aurait disparu depuis le 24 novembre dernier vers 22 h 30, après avoir quitté le domicile de sa conjointe dans le secteur Saint-Philippe, à Trois-Rivières, en Mauricie.

Celui-ci pourrait avoir été vu dans plusieurs régions du Québec depuis ce temps. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Michael Thomas mesure 1,78 mètres (5 pieds 10 pouces) et pèse 55 kg (120 livres). Il a les cheveux bruns rasés et les yeux bleus.

Il porte également des tatouages à la main droite, à la nuque et sur la poitrine côté gauche.

La dernière fois qu’il a été vu, il portait un chandail à capuchon noir, un pantalon de jogging noir et des souliers noirs de marque Adidas.

Toute personne qui apercevrait Michael Thomas est priée de communiquer avec le 911 ou confidentiellement à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.