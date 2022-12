Trop tôt pour statuer sur Monahan

Doit-il demeurer dans l’organisation ou encore doit-il demeurer dans la vitrine ?

Le dossier Sean Monahan retient de plus en plus l’attention, et, pour Kent Hughes, il s’agit d’une situation offrant plusieurs options, ce que convoite tout négociateur.

Jusqu’ici, Monahan s’avère un coup fumant de la part de Hughes. Il a obtenu un choix conditionnel de premier tour et également il a accueilli à Montréal un joueur de centre possédant un solide gabarit et affichant une feuille de route intéressante.

Dans les plans préliminaires, il devrait être en transit à Montréal.

Cependant, joueur autonome sans compensation, Monahan, chaleureusement applaudi par les partisans des Flames, jeudi, alimente les discussions dans les bureaux de plusieurs équipes.

Il est clair qu’il a retrouvé la forme...

Qu’il n’a rien perdu de sa détermination. N’a-t-il pas affronté les Flames malgré une blessure à un pied ?

Est-il un joueur respecté par tout un chacun dans le vestiaire ? Assurément.

Les décideurs du Canadien reconnaissent qu’il apporte une contribution particulière au programme de relance de l’organisation, d’une part par ses actions sur la patinoire et d’autre part par son comportement et son influence à l’intérieur du vestiaire.

Doit-il rester ou doit-il demeurer dans la vitrine dans l’espoir d’obtenir le gros prix pour ses services ?

Pour toute équipe désirant acquérir un vétéran, encore dans la vingtaine, pour donner encore plus de profondeur aux effectifs déjà en place, il est un candidat intéressant. Le hic : est-on disposé à céder un choix de premier tour pour un joueur de location ?

Le gros prix

Les formations entretenant de grandes ambitions paient très souvent le gros prix.

Du côté de Hughes, doit-il identifier Monahan comme le vétéran sur lequel s’appuie le programme de développement et de relance de l’organisation ? Si c’est le cas, que fait-on de Christian Dvorak ? Gardons toujours en perspective que Kirby Dach a été obtenu afin de jouer un rôle de premier plan au poste de centre.

Pour l’instant, la stratégie du directeur général est la patience puisque, dans les faits, comme on le dit souvent, il est dans le siège du conducteur.

À moins d’un revirement inattendu, il est clair que l’intérêt pour Monahan viendra des équipes de haut niveau ainsi que des formations luttant pour une qualification aux séries, également des organisations qui voudront s’assurer qu’elles ont les effectifs requis pour franchir au moins deux rondes.

Par conséquent, un choix de premier tour donnera à Hughes un pouvoir de négociation plus élevé dans le but de se retrouver parmi les cinq premières équipes qui tenteront de faire l’acquisition des meilleurs espoirs de la cuvée 2023. Mais ce choix ne pourra lui permettre de gagner des rangs à moins d’y ajouter un autre choix de premier tour, Hughes en possédant déjà deux, son propre choix et celui des Panthers de la Floride (Ben Chiarot).

Dans la vitrine ?

Sauf que, dans l’environnement du Canadien, avec comme objectif le développement des jeunes patineurs, un vétéran aussi qualifié que Monahan invite à la réflexion.

Pour l’instant, pour répondre à la question doit-il rester ou doit-il demeurer dans la vitrine, il est trop tôt pour se prononcer.

Hughes s’adaptera aux événements, après quoi il prendra une décision. Rappelons-nous, quand il a fait l’acquisition de Monahan, il y voyait une opportunité d’ajouter à ses effectifs un vétéran qui, avant de passer presque deux ans à l’infirmerie, était considéré comme l’un des joueurs les plus influents des Flames, et, encore plus important, il n’avait aucun engagement monétaire à respecter pour les prochaines années.

Donc, c’était un placement en fonction de la date du 3 mars, date limite où les formations de la ligue doivent compléter les effectifs.

Il faut croire que les objectifs demeurent les mêmes et que les performances de Monahan, d’ici le 3 mars, fourniront les arguments pour la décision que prendra Hughes.

Pour le moment, le plan est respecté.

Hughes, Lafrenière et Slafkovsky

Les propos de Gerard Gallant au sujet d’Alexis Lafrenière et de Kappo Kakko, de leurs succès plutôt mitigés comparativement à Jack Hughes, par exemple, des Devils du New Jersey, sont intéressants.

Gallant est pointé du doigt pour la progression lente et décevante des deux jeunes joueurs des Rangers. Dans la grande région de New York, le jeu des comparaisons ne tarde pas à alimenter les discussions.

Gallant s’explique

Pendant que Hughes fait flèche de tout bois avec les Devils du New Jersey, Lafrenière et Kakko ont du mal à se démarquer. Gallant répond aux critiques.

« Je suis satisfait des efforts et du comportement de nos deux jeunes joueurs. Dans le cas de Lafrenière, toute comparaison avec Hughes est boiteuse, lance Gallant. Alexis, depuis son arrivée à New York, n’a pas eu droit à autant de minutes en attaque à cinq que Hughes au New Jersey.

« Alexis, et à cet égard Kappo, ces deux joueurs doivent attendre leur tour. Devant eux, il y a [Artemi] Panarin, il y a [Chris] Kreider, il y a [Mika] Zibanejad, ajoute-t-il. À son arrivée au New Jersey, Hughes n’a pas eu à déloger des vétérans aussi aguerris. »

Un point de vue intéressant.

Des résultats étonnants

Peut-être que l’exemple pourrait s’appliquer à Juraj Slafkovsky.

Devrait-il avoir une place sur la première unité en supériorité numérique ? Est-ce que Mike Hoffman, lorsqu’il endosse l’uniforme, est plus important dans le plan mis en place par Jeff Gorton et Kent Hughes que Slafkovsky ?

Le premier choix du CH a disputé, jeudi soir, son meilleur match de la saison. À égalité numérique, Sean Mohahan a guidé Josh Anderson et Slafkovsky avec brio. Les résultats ont été étonnants.

Une expérience à répéter avec encore plus de responsabilités à Slafkovsky...