40 ans de cinéma: Nicole Robert revient sur ses débuts avec La guerre des tuques

Nicole Robert n’avait aucune expérience en production quand Rock Demers l’a recrutée au début des années 1980 pour produire avec lui La guerre des tuques, le premier film de sa célèbre série des Contes pour tous. Le déclic a été instantané : « Je me suis tout de suite aperçue que c’était ma place », confie la productrice de Karmina, Québec-Montréal et Chien blanc, qui célèbre cette année ses 40 ans de carrière dans le milieu du cinéma.

«Qu’est-ce que ça fait, un producteur?» C’est avec la candeur de sa jeunesse que Nicole Robert a posé cette question à Rock Demers quand le regretté producteur lui a offert un boulot à ses côtés peu de temps avant le tournage du film culte La guerre des tuques.

Diplômée de l’École des beaux-arts en graphisme, Mme Robert n’avait alors jamais envisagé d’exercer le métier de productrice. Elle venait plutôt de lancer sa propre boîte d’animation, Animabec, après avoir participé à la création d’un clip autour de la chanson Québec Love, de Robert Charlebois.

«J’ai d’abord répondu à Rock que j’allais y penser parce que je venais de fonder ma compagnie, relate-t-elle en entrevue au Journal.

«Mais il est revenu à la charge en me proposant de devenir vice-présidente des Productions La Fête. J’ai embarqué dans l’aventure. Il ne savait pas produire et je ne savais pas produire. Mais il avait ce côté visionnaire de mettre sur pied un projet des Contes pour tous qui a révolutionné la production du film pour enfants au Québec et même dans le monde. J’ai donc eu la chance de commencer ma carrière de productrice avec un succès populaire. Et je me suis aussi rendu compte que c’est ce que je voulais faire dans la vie.»

Nicole Robert n’est toutefois pas restée longtemps aux Productions La Fête. Après avoir produit La guerre des tuques et Opération beurre de pinottes aux côtés de Rock Demers, la jeune productrice a eu envie de développer ses propres projets en lançant sa compagnie, Lux Films. Laura Laur, son premier long métrage produit en solo en 1989, aura été, de son propre aveu, l’un des plus compliqués de sa carrière.

«J’ai failli y laisser ma peau, admet-elle. Je n’arrivais pas à la financer. J’ai même mis ma maison en vente. Et en bout de ligne, le film n’a pas marché pantoute...»

Après cet échec commercial, la productrice s’est rapidement remise sur les rails en produisant coup sur coup Requiem pour un beau sans-cœur et Windigo, de Robert Morin, puis la comédie Karmina, de Gabriel Pelletier, qui a connu un beau succès populaire en 1996. En 2000, elle s’est d’ailleurs associée à Pelletier pour fonder, avec Richard Speer et Jacques Langlois, une nouvelle boîte de production baptisée Go Films.

Encourager la relève

C’est aussi au tournant du millénaire que Nicole Robert a fait une rencontre qui a changé sa carrière. La productrice cherchait alors un cinéaste de la relève pour réaliser une adaptation du Principe du geyser, un roman de Stéphane Bourguignon. Le chroniqueur Michel Coulombe lui a recommandé de visionner les premiers courts métrages d’un certain Ricardo Trogi.

«Ricardo avait une impertinence et une justesse remarquables dans sa façon de parler des hommes de sa génération, rappelle Nicole Robert. On a développé Le Principe du geyser ensemble, mais ça n’a pas fonctionné. Je lui ai demandé s’il avait un autre scénario, et c’est là qu’il m’a parlé de Québec-Montréal. Ç’a été le début d’une belle et longue association. Ricardo, c’était mon roi!» lance celle qui a produit tous les films écrits par Trogi, dont Horloge biologique et 1991.

Nicole Robert a toujours eu l’œil pour lancer la carrière de jeunes cinéastes. En plus de Ricardo Trogi, elle a produit les premiers longs métrages d’Éric Tessier (Sur le seuil), d’Yves Pelletier (Les Aimants), de Patrice Sauvé (Cheech) et d’Yves-Christian Fournier (Tout est parfait).

Même si elle a récemment vendu sa boîte Go Films, Nicole Robert n’envisage pas de prendre sa retraite pour le moment. Elle développe actuellement plusieurs projets en parallèle, dont une série anglophone basée sur un roman de Patrick Senécal, Le Vide.

«Je suis une personne active dans la vie, alors je ne sais pas ce que je ferais si j’arrêtais. J’aime trop ce métier pour arrêter», conclut-elle.

Le film Chien blanc est présentement à l’affiche.

Nicole Robert en 10 films marquants :

La guerre des tuques, d’André Melançon (1984)

Requiem pour un beau sans-cœur, de Robert Morin (1992)

Karmina, de Gabriel Pelletier (1996)

Québec-Montréal, de Ricardo Trogi (2002)

Sur le seuil, d’Éric Tessier (2003)

Les Aimants, d’Yves Pelletier (2004)

Tout est parfait, d’Yves-Christian Fournier (2008)

Nelly, d’Anne Émond (2016)

Sympathie pour le diable, de Guillaume de Fontenay (2019)

Chien blanc, d’Anaïs Barbeau-Lavalette (2022)