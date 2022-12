À propos du droit au travail

En réaction à votre chronique de ce jour et en tout respect, j’estime qu’une meilleure réponse aurait pu être formulée à cette prestataire de l’aide sociale. Eh bien oui, elle a le droit de travailler comme tout le monde. Mais pourquoi, si elle peut effectuer un certain nombre de petits jobs payants tout en gardant ses prestations d’aide sociale, ne lui avez-vous pas conseillé de renoncer à l’aide sociale pour s’engager de plain-pied dans le milieu du travail comme la majorité des Québécois ? Sans porter de jugement sur cette personne, je suis déçu que vous ne le lui ayez pas dit.

Anonyme aussi

Cette personne qui me disait ne pas vouloir perdre ses prestations d’aide sociale, vous ne voulez pas la juger, mais vous me demandez à moi de la juger en lui faisant la morale ? Elle m’a demandé quel montant elle pouvait tirer d’un travail sans être pénalisée et c’est la réponse à cette question seulement que je lui ai donnée.