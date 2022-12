Benoit McGinnis et Jules, le gentil empereur

Jules est un goldendoodle mâle qui a eu 2 ans en septembre dernier. Calme, doux, sociable et équilibré : c’est le chien parfait et Benoit McGinnis est content d’avoir eu et pris le temps nécessaire lorsque Jules était chiot.

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chien ?

Jeune, j’ai toujours eu des chiens. Pendant la pandémie, j’ai eu envie d’en avoir un à moi. C’était le moment parfait pour élever un chiot, car j’avais beaucoup de temps à lui consacrer. En rétrospective, je suis tellement content d’avoir eu ce temps-là dans la première année pour bien l’éduquer. J’ai pris tous les outils à ma disposition. J’ai fait affaire avec un éducateur canin dès le début et je me référais à lui souvent pour utiliser les bonnes méthodes d’apprentissage. Je voulais être un bon « papa » pour mon chien ! Je suis très satisfait de ce travail !

2. Pourquoi avoir choisi ce nom ?

J’avais envie d’un nom d’humain. J’ai effectué une recherche Google à propos de vieux noms : Henri, Arthur, etc. Jules, ça sonnait bien ! Aucun rapport avec Jules César. Non, Jules est un « empereur gentil » !

3. Pourquoi êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

Plus chien. J’aime le rapport avec eux. Avec les chiens, c’est plus vivant. Ils sont plus présents. On peut être des partenaires d’activités. Jules aime sortir avec moi, que ce soit à la montagne ou au lac, chez mes parents. Il me suit dans toutes mes activités : en auto, en bateau au chalet de mes parents, etc. Il aime aller en visite.

4. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de Jules ?

Il est doux, calme et noble. Il est de nature apaisante. Il est très obéissant. Il a ce petit quelque chose d’humain : il regarde tout le monde dans les yeux. Il aime tout le monde, chiens ou humains, et est super sociable. Je dirais que c’est un chien équilibré. C’est le chien parfait !

5. Quelle est son activité préférée ?

Il adore l’eau. Que ce soit un lac ou une piscine, il capote ! Il se précipite toujours à l’eau s’il n’est pas attaché. Au parc Jarry, si je le laisse libre, c’est sûr qu’il va sauter dans le petit lac.

6. Quel est son endroit préféré ?

Mon lit. Je sais... J’ai résisté à la tentation, mais j’ai cédé et il a eu le droit de s’y installer. Je mets une couverte par-dessus mon lit pour lui. Sinon, l’été, il aime beaucoup se coucher sur le gazon, à l’ombre, et regarder les gens passer.

7. Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir Jules ?

Avant d’avoir un chiot, on ne peut jamais savoir à quel point c’est demandant. Tous les apprentissages à faire... Il faut s’impliquer énormément avec un chiot si on veut que ça se passe bien par la suite.

8. Qui s’occupe de votre animal lorsque vous partez ?

Mes parents qui sont à la campagne sont les gardiens officiels. Pour le quotidien, si j’ai un tournage par exemple, je le fais garder chez Muzo, une garderie pour chiens qui offre le transport.

À propos de Benoit McGinnis :

Comédien bien connu (Une autre histoire, 30 vies, Trauma, etc.), il interprétera Hedwig dans la comédie musicale Hedwig et le pouce en furie, en tournée dès janvier 2023. On l’a d’ailleurs vu dans son costume de scène au dernier gala de l’ADISQ. On pourra aussi le voir dès janvier à la nouvelle variété musicale Zénith (Ici télé) ainsi que dans la série Alertes (TVA) où il deviendra un personnage régulier.