Il y a 50 ans, Gentle Giant trouvait sa voie avec «Octopus»

Après avoir attiré l’attention avec les titres Funny Ways, Prologue et Schooldays, la formation britannique Gentle Giant s’impose auprès des amateurs de rock progressif avec Octopus. Un opus qui célèbre ses 50 ans.

Lancé le 1er décembre 1972, ce court album qui totalise 34 minutes est le quatrième du groupe qui a cessé ses opérations en 1980.

Fondé en 1970, Gentle Giant fusionne le rock, le folk, le soul, le jazz, la musique classique et médiévale et attire, en raison de la complexité de leur musique, l’attention des amateurs de rock progressif.

Octopus tire son nom d’une idée de la conjointe du multi-instrumentiste Phil Shulman. L’idée était de créer huit pièces faisant référence à la personnalité de chacun des six membres de la formation et deux personnes de leur entourage.

Cette idée de base a ensuite évolué et s’est transformée. Seules River, une description du guitariste très « hippie » Gary Green, et Dog’s Life, qui aborde la vie difficile des « roadies », sont en lien avec la thématique de départ.

Un groupe confiant

The Advent of Panurge, qui ouvre l’album, est devenu rapidement une pièce phare du répertoire de la formation constituée des frères Derek, Phil et Ray Shulman, de Gary Green, Kerry Minnear et John Weathers. Tout comme The Boys in the Band,

Knots, quatrième pièce d’Octopus, est une pièce signature du quintette qui met en vedette des arrangements vocaux uniques et particulièrement complexes.

Octopus, selon Ray Shulman, est, avec peut-être Acquiring the Taste, le meilleur album de Gentle Giant. Il a été réalisé par les membres de la formation.

« Je me souviens que nous étions très confiants lorsque nous avons commencé à écrire cet album. On avait un bon lot de pièces et nos habiletés en studio, surtout celles de Ray, s’amélioraient. On a continué d’explorer avec des combinaisons d’instruments, les sons et les effets, échangeant des idées avec l’ingénieur Martin Rushent qui embarquait dans nos folies », a raconté le guitariste Gary Green, en 2012, dans une entrevue publiée sur le site Ultimate Classic Rock.