La Force s’incline de justesse

La Force de Montréal a conclu son périple à Sept-îles avec une défaite de 3 à 2 face au Whale du Connecticut, dimanche.

C’est un jeu étrange qui a fait la différence avec un peu plus de cinq minutes à écouler à la rencontre. Un tir de Kennedy Marchment a dévié, de sorte que la gardienne Tricia Deguire a été déjouée par un tir papillon qui est passé par-dessus son gant avant de trouver le coin supérieur du filet.

La Force avait pourtant fait preuve de résilience en effaçant deux fois l’avance des visiteuses. Sarah Lefort et Kaity Howarth ont été les deux joueuses qui ont soulevé la foule, la deuxième voyant son tir glisser doucement avant de traverser de justesse la ligne des buts.

«Défaite difficile aujourd'hui, s’est désolé l’entraîneur-chef Peter Smith. On a égalisé deux fois, mais on n'a pas pu marquer le but décisif. Nous avions beaucoup d'occasions de marquer, mais on n'arrivait tout simplement pas à mettre la rondelle au fond du filet. Dans l'ensemble, nous avons eu un bon week-end. Une autre étape positive dans le processus pour notre groupe.»

Originaire de Sept-Îles, Ann-Sophie Bettez a obtenu une mention d’aide dans cette rencontre. Elle avait fait la différence la veille dans un gain de 4 à 3 en étant la seule à marque en fusillade contre la même équipe.

La gardienne du Whale, Abbie Ives, a certainement eu son mot à dire dans le match revanche de dimanche. Elle a effectué 35 arrêts, privant notamment Lefort d’un but certain en troisième période en gobant de la mitaine un tir alors qu’elle était couchée sur la glace.

Le club montréalais profitera maintenant d’un moment de répit puisqu’il ne reprendra l’action que le 17 décembre. Il affrontera pour l’occasion les Whitecaps du Minnesota deux fois en autant de jours.