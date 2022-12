Le Wild remporte un match complètement fou

Le Québécois Frédérick Gaudreau a sauvé le Wild du Minnesota d’une catastrophe, inscrivant le but de la victoire en fusillade pour clore un match fou qui s’est terminé 6 à 5 contre les Stars, dimanche, à Dallas.

Cette victoire aura certainement un drôle de goût pour les visiteurs, qui ont laissé filer une avance de quatre buts en troisième période. Roope Hintz leur a donné de bons maux de tête avec son deuxième tour du chapeau en carrière et ses quatre points.

Joe Pavelski (trois aides) et Mason Marchment (un but, une aide) ont également contribué, tout comme Jason Robertson (un but, une aide), qui obtenait au moins un point lors d’un 18e match d’affilée.

Kirill Kaprizov a lui aussi prolongé ses séquences dans l’autre clan. Il a marqué dans un sixième match consécutif, égalant une marque de concession appartenant également à Nino Niederreiter et Bryan Rolston. Ses 12 parties de suite avec au moins un point représentent aussi une marque d’équipe, qu’il partage avec Mikael Granlund et Kevin Fiala.

Connor Dewar, Jake Middleton, Jordan Greenway et Joel Eriksson Ek ont été les autres marqueurs. Marc-André Fleury a repoussé 30 rondelles dans la victoire.

Une autre défaite

Les Ducks d’Anaheim ont conclu un voyage de quatre parties avec une quatrième défaite à Winnipeg. Cette fois, ils ont laissé filer une avance de deux buts pour s’incliner 5 à 2 devant les Jets.

Le club californien menait 2 à 0 à mi-chemin dans le match, gracieuseté de Jakob Silfverberg et de Brett Leason. Les Jets ont ensuite ouvert la machine, inscrivant cinq buts sans réplique. Saku Maenalanen, Dylan Samberg, Morgan Barron, Mark Scheifele et Nate Schmidt ont tour à tour soulevé la foule du Canada Life Centre. C’était un premier filet en carrière pour Samberg.

Adam Lowry et Kyle Connor ont tous les deux récolté deux mentions d’aide, tandis que Connor Hellebuyck a réalisé 28 arrêts dans la victoire. À l’autre bout de la patinoire, Anthony Stolarz a été bombardé de 40 lancers.