Qu’il est difficile le rôle de parent

Je suis la mère d’une fille de 22 ans et d’un fils qui en a 20. Je m’étais séparée de leur père quand ma fille était au début de l’adolescence. Comme son père était beaucoup plus permissif que moi, elle a opté pour aller vivre avec lui et mon fils est resté avec moi. Quand elle venait nous visiter, ma fille se comportait odieusement envers moi et me mettait dans l’obligation de sévir, et se servait de ça ensuite pour dire que j’étais une mère indigne.

Puis, avec l’accord de son père, elle a décidé de cesser de me voir. Son frère les visitait une fin de semaine sur deux. Comme elle refusait de me parler au téléphone, j’ai commencé à lui écrire par courriel, et même si elle n’a jamais daigné me répondre, je continue à lui écrire régulièrement dans l’espoir qu’un jour, elle me fasse signe.

Ça fait sept ans maintenant que je n’ai pas vu ma fille. J’avais des nouvelles de temps en temps par mon fils, mais il y a cinq ans, elle lui a interdit de me parler d’elle, sous peine de le sortir de sa vie lui aussi. Et il a obéi aux volontés de sa sœur.

D’après ce que j’en sais, elle me tiendrait responsable de la séparation d’avec son père. Comme il n’a pas envie de lui dire la vérité sur mes raisons de divorcer puisque ça ternirait son image, ça ne fait qu’ajouter de la crédibilité à la version de notre histoire qu’elle s’est mise en tête et qu’elle croit dur comme fer. Pour terminer le portrait de notre histoire de famille, et n’ayant plus accès à ma fille, je ne peux rien faire pour redorer mon image à ses yeux.

Qu’est-ce qu’on fait dans une situation comme ça ? Est-ce que je pourrais aller jusqu’à lui écrire ma vérité par courriel ? Je ne l’ai pas fait à ce jour de peur que ça tombe entre les mains de son père et qu’il nie la vérité, ce dont je le sais capable. Vous avez déjà dit à un père qui vivait une situation semblable à la mienne de ne pas perdre espoir, qu’un jour sa fille lui reviendrait sûrement, quand elle atteindrait une certaine maturité. Est-ce que ce sera mon cas aussi, selon vous ?

Mère pour la vie

Je ne peux vous l’assurer hors de tout doute raisonnable, mais je serais portée à le croire. J’en ai pour preuve l’histoire qui suit : alors que je prononçais une conférence sur la Rive-Sud récemment, une maman en larmes est venue me rencontrer après celle-ci. Elle se disait particulièrement touchée par les propos que j’avais tenus devant l’auditoire, parce que sa fille, qui refusait de la voir depuis quatorze ans, venait de lui demander un rendez-vous dans les prochains jours, et sa situation avait de grandes similitudes avec la vôtre.