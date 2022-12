Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles: un mort dans une collision

Un homme est mort dans la nuit de samedi à dimanche à Montréal, dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT), après que sa voiture a été percutée par un autre véhicule à un feu rouge.

La collision s’est produite vers 22 h 45 samedi soir, d’après une porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Le premier véhicule était immobilisé au feu rouge sur le boulevard Henri-Bourassa, près de la 6e Avenue, direction est. Le second véhicule, qui circulait dans le même sens, est venu percuter le premier véhicule, qui a pris feu immédiatement.

Le décès du conducteur du premier véhicule a été constaté sur les lieux. Le second conducteur, âgé de 19 ans, a été transporté en centre hospitalier pour des blessures au bas du corps qui ne laissent pas craindre pour sa vie.

L’alcool et la vitesse pourraient être en cause. Un périmètre a été érigé et une enquête est en cours pour déterminer les causes et circonstances de l'accident.