Sur réception et souvent

Le tir a été dévié volontairement ou involontairement. Sinon, le joueur a pu s’emparer d’un retour concédé par le gardien. Sinon, le gardien a commis une erreur. Sinon il a perdu de vue la trajectoire du disque parce qu’un joueur lui a obstrué la vue. Sinon, un défenseur a mal réagi. Sinon, un autre a échappé la rondelle devant un rival alors que le but était ouvert...

Pour qu’une de ces situations survienne, il faut un élément obligatoire : il faut lancer au but.

Pourquoi Cole Caufield et Nick Suzuki ont-ils au moins deux fois plus de buts que leurs coéquipiers ? Parce qu’ils lancent deux fois plus que leurs coéquipiers.

Que ce soit Ovechkin, Gretzky dans le temps, ou Maurice dans l’autre temps, les vrais « scoreurs » jouent avec une idée en tête : tirer au but.

Tirer de partout

La loi de la moyenne est évidente et ne se transgresse pas. Généralement, les équipes qui dominent la ligue en avantage numérique ont cette qualité : ils tirent de partout et souvent.

C’est tout de même curieux de voir le Canadien dirigé par un ancien marqueur émérite ne pas lancer assez fréquemment en attaque à 5. Et même à 5 contre 3, on fait circuler la rondelle, mais on ne tire pas. Du moins pas assez !

La semaine dernière, après un entraînement en équipe, Martin St-Louis est resté sur la glace avec Kirby Dach et lui a fait pratiquer ses tirs. Génial ! Principalement les lancers sur réception, les one timers.

Ça fait partie de l’équation

Les Monahan, Gallagher, Anderson et autres attaquants devraient en faire autant tout comme les défenseurs appelés à participer aux avantages numériques.

Le hockey d’aujourd’hui n’a jamais été aussi rapide et l’exécution des tirs fait partie de l’équation.

Dans l’équipe de Montréal, Cole Caufield est l’exemple le plus évident. Ce fameux lancer décoché sans arrêter la rondelle, avec un élan restreint qui diminue l’avertissement, est devenu l’outil de l’heure dans la LNH et l’ennemi numéro des gardiens de but.

L'outil devenu indispensable

Si vous connaissez bien le hockey et/ou si vous y avez joué, vous savez que les tirs sur réception ne sont pas faciles à maîtriser.

Oui, il faut un certain talent pour réunir vitesse d’exécution, puissance et précision, mais l’élément le plus important, à mon humble avis, c’est la pratique, la répétition du geste.

S’il est une chose qu’un joueur de hockey professionnel peut toujours améliorer, c’est la qualité de ses lancers. Si je dirigeais une équipe de la Ligue nationale, mes joueurs auraient la réputation d’être les meilleurs tireurs du circuit. Je ne les lâcherais pas sur ce point.

Répéter et répéter

Un élément fort dans la vie de tout athlète, c’est la confiance, et, pour qu’elle s’installe solidement, il faut répéter et répéter.

Pratiquer, pratiquer et beaucoup plus que moins. À la fin de chaque entraînement régulier, il devrait y avoir une clinique de lancers.

L’avantage numérique s’analyse de plusieurs façons techniques et tactiques, mais si vous misez sur la stratégie de lancer le plus souvent possible en moins de deux minutes, vous ne serez pas loin de la vérité.

Philosophiquement, l’élément premier pour gagner au hockey, c’est de lancer au filet. Compter un but est une conséquence. Et à l’inverse, si vous ne lancez pas, jamais vous n’allez compter.

Vous avez deux minutes. Pas de temps à perdre !

De l’enclave