Un plateau remarquable pour Patrick Kane

À 34 ans, l’attaquant des Blackhawks de Chicago Patrick Kane ne semble pas vouloir ralentir. Il est ainsi devenu samedi le cinquième Américain à atteindre le plateau des 1200 points en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Kane y est parvenu en récoltant trois points, dont un but, dans une victoire de 5 à 2 contre les Rangers à New York. Il a eu besoin de 1130 matchs. Il rejoint ainsi Brett Hull (1391 points) – né au Canada –, Mike Modano (1374 points), Phil Housley (1232 points) et Jeremy Roenick (1216 points).

«C'est bien de l'atteindre, évidemment, a lancé Kane, selon le site officiel de la LNH. Quand tu joues longtemps dans la ligue, tu attendras certains plateaux. Ouais, ça fait du bien et c'est agréable de l'avoir un soir comme celui-ci où nous obtenons une victoire et où vous pouvez aussi contribuer aux succès de l'équipe.»

Questionné à savoir s’il visait la première place chez les pointeurs chez les Blackhawks, Kane a rapidement fait la moue. À ses yeux, la marque des 1467 points de Stan Mikita demeure encore inaccessible.

«Il a quoi, 1400 et quelques points? s’est-il questionné. C’est encore bien loin. Il a eu une carrière extraordinaire à Chicago et il mérite probablement plus que quiconque de détenir ces records. Ce n’est pas vraiment une chose à laquelle je pense.»

Deux autres Américains pourraient inscrire leurs noms au livre des records de la LNH prochainement. En effet, Phil Kessel (967 points) et Joe Pavelski (949 points) pourraient atteindre le plateau des 1000 points cette saison, tandis que Blake Wheeler (888 points) et Paul Statsny (805 points) gardent certainement l’objectif à l’œil.

Joueur favori

L’ancien du Canadien de Montréal Max Domi a également contribué à cette victoire avec deux buts et une aide. Il a réussi un deuxième doublé de suite, lui qui compte 19 points en 23 parties cette saison.

La dernière fois qu’il avait eu un rythme de croisière semblable, c’était en 2018-2019 avec le Tricolore. Il avait terminé la saison avec 28 filets et 72 points. L’attaquant de 27 ans a par ailleurs profité de sa tribune après cette belle performance pour vanter Kane.

«Je suis si heureux de faire partie de cette [soirée] où Patrick Kane a eu son 1200e point, s'est-il enthousiasmé. C’est formidable. Il était mon joueur favori quand j’étais plus jeune, et maintenant, c’est mon compagnon de trio. C’est un accomplissement remarquable. De pouvoir le voir [attendre 1200 points] en personne, c’était assez spécial.»