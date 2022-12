Virus respiratoires : la Croix-Rouge en renfort au CHEO

Les épidémies de grippe, COVID-19 et autres virus respiratoires qui touchent les enfants mettent tellement de pression sur l’hôpital pour enfants de l’Est de l’Ontario (CHEO) que celui-ci doit recourir à l’aide de la Croix-Rouge canadienne.

L’organisme va déployer, au cours de la semaine, du personnel administratif pour alléger le travail des équipes du CHEO, qui pourra ainsi se concentrer sur les soins à prodiguer aux enfants.

Le complexe hospitalier d’Ottawa, comme les hôpitaux pédiatriques au Québec et dans le reste du Canada, fait face à une vague d’enfants malades préoccupante cet automne.

«Nous avons redéployé du personnel dans les unités de soins et de chirurgie, ajouté de nouveaux lits et des travailleurs à l’unité des soins intensifs pédiatrique, à l’urgence et dans l’unité d’hospitalisation, et demandé au personnel non médical d’appuyer les équipes médicales lorsque possible», a énuméré le CHEO dimanche.

En plus de la Croix-Rouge, plusieurs hôpitaux et organisations d’Ottawa et des environs fournissent aussi un coup de main en prêtant du personnel ou en acceptant des transferts de patients, a souligné le CHEO.

Le déploiement de personnel de la Croix-Rouge dans un hôpital pour soulager le personnel n’est pas sans rappeler le début de la pandémie de la COVID-19, où l’organisme avait prêté main-forte à plusieurs établissements. Du côté du Québec, aucune équipe de la Croix-Rouge n’a encore eu à être déployée cet automne, a cependant confirmé l’organisation dimanche.

Le directeur de la santé publique du Québec, Luc Boileau, tiendra une conférence de presse lundi afin de faire le point sur la situation.

Grippe pédiatrique

Après deux années marquées par la COVID-19, l’influenza, portée par des milliers de cas de grippe H3N2, alourdit considérablement l’occupation des urgences des hôpitaux pédiatriques, à des taux jamais vus depuis longtemps, peut-on constater dans les données du plus récent bulletin de surveillance de l’influenza du gouvernement fédéral.

Ainsi, pour la semaine 47 allant du 20 au 26 novembre, 223 enfants de moins de 16 ans ont été hospitalisés en raison de la grippe au pays. En comparaison, lors de la semaine correspondante pour les cinq saisons grippales précédant la pandémie (2014-2015 à 2019-2020), on dénombrait plutôt une moyenne de 11 enfants hospitalisés en raison de la grippe.

Les enfants sont, proportionnellement, les patients les plus représentés dans les hôpitaux en raison de la grippe, avec 707 hospitalisations, dont 95 aux soins intensifs, chez les moins de 16 ans depuis le début de la saison.

Plus largement, les 0 à 19 ans représentent 50,8 % des 14 385 cas de grippe confirmés en laboratoire depuis la fin août. À eux seuls, les 0-4 ans cumulent 18,1 % des cas de grippe.

«Le plus haut taux cumulatif d'hospitalisations jusqu'à la semaine 47 était parmi les enfants âgés de moins de 5 ans (41/100 000 habitants) et les adultes âgés de plus de 65 ans (33/100 000 habitants)», est-il souligné dans le bulletin.