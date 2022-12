Baker Mayfield sera libéré par les Panthers de la Caroline incessamment.

C’est du moins ce que le réseau NFL Network a indiqué, lundi. Mayfield, qui connaît une saison ordinaire, n’est jamais parvenu à obtenir la confiance de l’entraîneur-chef par intérim Steve Wilks, qui lui préfère régulièrement Sam Darnold.

PJ Walker l’a également devancé dans la hiérarchie puisqu’il agira comme second à Darnold à compter de cette semaine.

Mayfield a complété 57,8 % de ses passes pour 1313 verges, six touchés et six interceptions en sept rencontres cette saison, sa première avec la Caroline. Il avait préalablement la toute première sélection au total lors du repêchage de la NFL en 2018, jouant quatre campagnes avec les Browns de Cleveland.

Il a été échangé cet été aux Panthers en retour d’un choix conditionnel de cinquième tour au repêchage 2024. Les Browns avaient auparavant acquis Deshaun Watson, des Texans de Houston.