Box-office : plus d’un demi-million $ pour le film 23 décembre

Après avoir enregistré le meilleur démarrage de l’année au box-office pour un film québécois, la comédie romantique 23 décembre a réussi à attirer encore plus de cinéphiles pendant sa deuxième fin de semaine à l’affiche.

Le long métrage scénarisé par India Desjardins et réalisé par Miryam Bouchard a récolté 260 054 $ au guichet pendant son second weekend d’exploitation et totalise déjà plus d’un demi-million de dollars de recettes au box-office, après seulement dix jours en salle.

«Les premiers jour de décembre sont toujours plus tranquilles au cinéma. De voir un film québécois réussir à obtenir des meilleurs résultats pour son deuxième weekend dans ce contexte, c’est très enthousiasmant! Les gens sont au rendez-vous et, encore plus important, ils aiment le film et on voit que le bouche à oreille fait son œuvre. Ça promet pour les semaines à venir», s’est réjoui par communiqué le président de La Maison du cinéma Sherbrooke et Lido Rimouski, Denis Hurtubise.

Film choral mettant en vedette Virginie Fortin, François Arnaud, Catherine Brunet, Guylaine Tremblay, Stéphane Rousseau et Bianca Gervais, 23 décembre relate les péripéties de plusieurs personnages dont les destins s’entrecroisent à la veille du réveille de Noël.