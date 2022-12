Cet effet de haine qui affecte la vie

Le racisme, cet effet de haine qui affecte négativement des vies et entrave notre cohésion, notre épanouissement collectif et notre vivre-ensemble fait souvent les manchettes. Mais c’est très rarement le cas quand il est combattu, parfois même avec succès.

Les victimes de cet effet haine sont légion. Il y a évidemment parmi elles des membres des Premières Nations et Inuits, des Noirs, des Asiatiques, des Juifs, des Arabes, des Blancs, des Bruns, etc.

Nul n’est à l’abri de la haine

Plusieurs des membres de ces groupes goûtent régulièrement, chacun à leur manière, à la médecine de la haine de l’Autre...

Et aussi surréaliste que cela puisse paraître, force est de constater qu’au sein même de chacun de ces groupes, cette même haine sévit...

Quelle que soit son origine, personne n’est donc à l’abri de la haine dans notre société.

Des mots assassins, assumés ou anonymes, peuvent en témoigner quotidiennement à travers la toile.

Et même si le Québec n’est pas l’endroit au Canada ou au monde où l’on compte le plus grand nombre de racistes au mètre carré, des initiatives et des efforts qui y sont déployés pour faire échec à la haine sont nombreux, mais occultés à travers les médias.

D’ailleurs, l’un des reproches récurrents faits aux médias est de trop souvent mettre en relief des informations négatives... Une perception plus holistique contribuerait peut-être positivement à l’architecture d’un mieux-vivre-ensemble au sein de notre société.

Pour un Québec sans racisme

En décembre 2020, le Groupe d’action contre le racisme (GACR) mis sur pied par le gouvernement du Québec rendait public son rapport assorti de 25 mesures pour lutter contre le racisme au Québec.

Québec innovait... Parmi ces mesures, il y avait notamment la nomination d’un ministre responsable de la lutte contre le racisme. Un précédent au Canada et probablement dans le monde.

Le lancement d’une campagne de sensibilisation contre le racisme au Québec fut également une mesure phare avec notamment l’implantation d’un nouveau prix de l’État québécois : « Pour un Québec sans racisme ».

L’idée derrière ce prix étant de reconnaître officiellement l’exemplarité de personnes, d’organisations publiques et d’organismes qui contribuent à faire progresser le Québec dans la voie d’une société sans racisme.

Au terme d’un appel à candidatures, la toute première édition de ces prix s’est tenue sous la houlette du ministre Benoit Charette en mai 2022. Mais l’événement est quasiment passé sous le radar médiatique.

La deuxième édition du Prix « Pour un Québec sans racisme » vient tout juste d’être annoncée par le député de Sainte-Rose et nouveau ministre responsable de la Lutte contre le racisme au Québec, Christopher Skeete.

J’ose croire que cette fois-ci, les médias seront de la partie pour reconnaître les femmes, les hommes ou les organisations qui, loin des feux de la rampe, s’investissent dans l’action concrète afin de contribuer à l’émergence d’un Québec sans racisme.