Charlevoix: 3 incontournables pour un séjour hivernal inoubliable

Du Massif de Charlevoix à l’Isle-aux-Coudres, en passant par Baie-Saint-Paul et La Malbaie, la belle région de Charlevoix vous invite à profiter pleinement des nombreux plaisirs de l’hiver.

Dès que vous poserez les pieds dans la région, vous serez envoûté par l’ambiance singulière qui y règne. Ici, on a immanquablement envie de s’arrêter, de respirer, de s'activer et de s’éveiller.

Voici donc trois coups de cœur qui feront de votre séjour hivernal dans Charlevoix un grand succès!

Profitez des nombreux plaisirs hivernaux à La Malbaie

Pour le bonheur des petits et des grands, planifiez une sortie familiale au Mont Grand-Fonds, le joyau de La Malbaie.

En hiver, ce centre de plein air propose non seulement 41 km de sentiers de raquette et 140 km de pistes de ski de fond avec 4 relais chauffés, mais également un magnifique domaine skiable, deux pistes de randonnée alpine ainsi qu’un secteur hors-piste pour les plus aventuriers.

Crédits: Mont Grand-Fonds © Tourisme Charlevoix/A-O. Lyra

Prenez part à une excursion guidée en motoneige

Partez à la découverte des plus beaux sentiers de la région et vivez des moments inoubliables lors d’une excursion en motoneige, en partenariat avec Nord Expé et Fairmont Le Manoir Richelieu.

Quelle magnifique façon d’admirer les panoramas enneigés, entre fleuve et montagne, tout en s’initiant à ce sport en compagnie d’un formateur certifié!

Selon vos besoins, l'entreprise propose une vaste gamme de motoneiges récentes et d’équipements variés en location.

3 forfaits à expérimenter selon vos envies Randonnée en motoneige d’une demi-journée: en solo ou en duo, profitez des plus beaux points de vue de la région. en solo ou en duo, profitez des plus beaux points de vue de la région. En savoir plus Randonnée en motoneige d’une journée: en plus d’admirer des panoramas variés, vous pourrez en apprendre plus sur les rudiments du dépannage et la sortie de positions délicates. en plus d’admirer des panoramas variés, vous pourrez en apprendre plus sur les rudiments du dépannage et la sortie de positions délicates. En savoir plus Séjour motoneige de deux jours: explorez les rouages du pilotage hors-piste à travers les montagnes de Charlevoix et profitez d’une bonne nuit de sommeil à l’Auberge du Ravage. explorez les rouages du pilotage hors-piste à travers les montagnes de Charlevoix et profitez d’une bonne nuit de sommeil à l’Auberge du Ravage. En savoir plus

Crédit: Nord Expé

Initiez-vous au canot à glace

Pour prendre part à une aventure hivernale unique, planifiez une visite à l'Espace patrimoine canot à glace - Les Traverseux, un lieu fascinant qui offre un amalgame d’activités à l’Isle-aux-Coudres. À noter qu’un traversier gratuit effectue la liaison entre les deux rives toute l’année.

D’un mode de transport nécessaire à un sport de compétition, le canot à glace représente une véritable richesse patrimoniale à laquelle s’initier lors d’une sortie accompagnée sur le fleuve Saint-Laurent.

Crédits: Tourisme Charlevoix / l'Espace patrimoine canot à glace - Les Traverseux

Reconnue pour son caractère unique et chaleureux, la région de Charlevoix est une destination de choix pour profiter des nombreux plaisirs de l’hiver. Savourez cette invitation à explorer ses plus beaux attraits et visionnez le segment télé à Salut Bonjour en prévision de votre séjour.