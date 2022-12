Depuis le début du mois de décembre, plusieurs Québécois et Québécoises attendent leur chèque du gouvernement du Québec pour contrer la hausse du coût de la vie pouvant aller jusqu’à 600 $.

Attention à la fraude en lien avec ces chèques ! Revenu Québec incite les gens à être prudents. Déjà des tentatives de fraude ont été répertoriées. Certaines personnes, comme moi, ont reçu des textos leur demandant de cliquer sur un faux lien pour déposer dans leur compte cet argent promis par le gouvernement.

Pas la première fois

Je ne dois pas être la seule à recevoir hebdomadairement des appels frauduleux. Tantôt on tente de me faire croire que je suis poursuivie par le gouvernement du Canada, d’autres fois, on me dit que des produits technologiques ont été achetés sur mon compte Amazon et que le total s’élève à plusieurs milliers de dollars.

Sur internet, je reçois parfois des courriels qui me disent que j’ai hérité d’une grande fortune et qui me demandent de fournir mes informations personnelles pour y avoir accès.

En magasinant des appartements, on m’a déjà demandé un dépôt faramineux avant la première visite. Et comme je m’en étais doutée, c’était une fraude. Par chance, je ne suis pas tombée dans le panneau.

Je me demande vraiment comment les gens qui élaborent ces fraudes font pour dormir la nuit.

N’avez-vous pas honte ?

Chers fraudeurs, n’êtes-vous pas gênés de mentir autant ?

N’êtes-vous pas tannés de vous cacher derrière un écran ?

N’éprouvez-vous pas de remords après avoir profité de la naïveté des gens ?

Vous savez quoi chers fraudeurs ? Je souhaite que vous trouviez un métier légal qui vous fait sentir vivant. Je vous souhaite de contribuer à la société comme il se doit. Vous verrez, c’est gratifiant.

Restons prudents pour ne pas nous faire entourlouper. Faisons en sorte que les fraudeurs ne s’en mettent pas plein les poches cet hiver.