Créez une expérience gastronomique magique pour vos invités durant les Fêtes

Grâce aux Marchés TAU, impressionnez vos invités en leur faisant découvrir une sélection de produits biologiques délicieux. Vous y trouverez de tout pour les Fêtes, de l’entrée au dessert!

Vous pourrez également vous vanter de leur servir des produits exempts de colorant artificiel, additif, sucre blanc, édulcorant artificiel, sulfite non naturel ou agent de conservation chimique. Et ne vous en faites pas, les aliments seront aussi goûteux!

Pour une réception réussie, essayez ces produits biologiques parfaits pour le temps des Fêtes:

Des pâtés et des tourtières faits avec amour

Pour recevoir en grand cette année, optez pour les tourtières et les pâtés faits maison par les Marchés TAU: de la tourtière à la viande de bœuf à celle végane au millet en passant par le pâté au poulet en grain et celui au saumon frais, il y en a pour tous les goûts!

Bûches de Noël de la marque Ange Gardien

La gamme Ange Gardien a été élaborée pour offrir des desserts qui conviennent aux personnes allergiques aux arachides, aux œufs et aux produits laitiers. Par ailleurs, les cupcakes, les gâteaux et les autres pâtisseries sont véganes!

À Noël, ne vous cassez pas la tête à concocter plusieurs desserts afin de répondre à toutes les restrictions alimentaires de vos invités. Misez plutôt sur l’une de leurs bûches savoureuses, faites de manière artisanale et offertes au chocolat ou à l’érable.

Une dinde... sans dinde!

Même si la fameuse dinde de Noël restera toujours un classique, vous pourriez également servir une version végane à vos invités.

La marque Tofurky a conçu un produit pour remplacer cet incontournable du temps des Fêtes. Les Marchés TAU proposent même une boîte festive (pour 6 personnes) qui comprend le rôti de «dinde» avec sa farce, de la sauce brune et des carrés au chocolat de type brownie. Un festin fait 100% à base de plantes!

Le fameux Panettone Fraccaro revisité

Ce dessert se dévore sans demi-mesure durant le temps des Fêtes. Ça tombe bien: les Marchés TAU en tiennent 7 variétés biologiques et véganes, tout droit venues d’Italie! Limoncello, avec crème à l’orange et grappa et raisins secs sont les trois saveurs vedettes.

Des laits végétaux qui font fureur

Désormais, le lait de vache n’est plus le seul à s’inviter à la table! Les options végétales ont aussi la cote: leur caractère éthique et leur faible empreinte écologique en attirent plusieurs. En plus, ils conviennent aux personnes intolérantes au lactose ou allergiques aux produits laitiers.

Essayez le lait à la noix de coco Coconog des Fêtes de la marque So Delicious et la boisson aux amandes Nog de Califia Farms qui accompagnent parfaitement un morceau de bûche ou de gâteau au chocolat. Et pour ajouter une touche unique à votre café, le lait d’amande infusé à froid à saveur de café moka à la menthe poivrée de Califia Farms sera un succès.

Pour patienter: les calendriers de l'Avent

En attendant le grand jour de la réception, faites patienter les petits avec un calendrier de l’avent! Cette année, tournez-vous vers ceux offerts par Marchés TAU qui sont sans lécithine et huile de palme. Vous pourriez vous procurer celui fait de lait biologique et de chocolat noir de Saveurs & Nature ou encore, cette version au chocolat végétalien biologique de la marque Ikalia.

À Noël, choisissez d’épater vos convives avec des produits bios de qualité en vous rendant au marchestau.com ou en visitant l’un de leurs magasins.