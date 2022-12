Émission spéciale de «La vraie nature»: Jean-Philippe Dion nous accueille à son chalet pour Noël

Jean-Philippe Dion se faisait souvent suggérer de faire une édition spéciale du temps des Fêtes de son émission La vraie nature dans sa magnifique propriété estrienne. Eh bien, c’est le 19 décembre qu’il convie les téléspectateurs à un rendez-vous de 90 minutes avec Marie-Claude Barrette, Garou et Naadei Lyonnais.

PHOTO COURTOISIE

Garou s’empare du piano et joue de la guitare, on fait la popote et on dresse le sapin. Les trois invités déballent même des cadeaux, avant tout le monde, puis reçoivent la visite de Marie-Ève Janvier et de Jean-François Brault, ce qui fait en sorte que la fête monte d’un cran! Bien entendu, l’occasion est propice aux confidences et aux échanges nourrissants entre tout ce beau monde, comme le veut tradition à La vraie nature.

Et l’émotion fait que quelques larmes coulent.

Rappelons que Jean-Philippe Dion a lancé cet automne le livre La vraie nature: au chalet pour Noël, chez VLB éditeur, lequel s’est écoulé à ce jour à plus de 20 000 exemplaires. L’animateur et producteur a partagé la plume avec Martin Boisclair et Martin Grenier.

L’émission spéciale La vraie nature au chalet pour Noël sera diffusée le lundi 19 décembre, à 19 h 30, à TVA. Le tout est reprogrammé le dimanche 25 décembre, à 21 h 30.