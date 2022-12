En Iran, le voile contre la démocratie

Le port obligatoire du voile pourrait être aboli en Iran. Face à la révolte populaire généralisée, le pouvoir religieux recule et dissout la police des mœurs.

Mais ce qui est en cause est bien plus qu’une question de voile et de police des mœurs : c’est le pouvoir totalitaire des religieux. Ceux-ci continuent à peser sur les consciences.

Ils torturent mentalement les musulmans en leur faisant croire que l’enfer les attend après la mort s’ils ne se soumettent pas à leurs dictats.

Comme dans d’autres religions, les dirigeants religieux manipulent les individus à travers deux activités vitales : la sexualité et la nourriture. Contrôler ces deux fonctions ouvre la voie au contrôle total des gens.

Dans une démocratie, un tel pouvoir est répugnant, parce que les dirigeants religieux se substituent aux élus.

Ce pouvoir religieux est de nature totalitaire, parce qu’il aspire à contrôler l’ensemble de la vie des individus.

En ce sens, la démocratie et les religions sont ennemies.

Terreur religieuse

Dans une démocratie, le gouvernement ne cherche pas à contrôler la sphère privée des individus, sauf dans de rares exceptions qui relèvent du Code pénal. Et encore, ce contrôle passe par les élus, qui peuvent le modifier si les citoyens en sont mécontents.

Rien de cela dans les sociétés dirigées par des religieux. Eux seuls décident des lois.

Le voile est l’expression la plus visible et la plus criante du pouvoir que les religieux exercent sur les consciences des musulmans. D’abord parce qu’il n’est pas imposé aux hommes, et ensuite, parce que son port révèle que la personne qui le subit vit dans un état de terreur religieuse.

Dans une démocratie, il est insupportable que des non-élus exercent un tel pouvoir sur les citoyens, parce que ce pouvoir est rival de celui des élus. Parce que ce pouvoir sape les fondements de la liberté individuelle.

Liberté et religions

Les religieux fondamentalistes sont incapables de comprendre les limites de leurs livres religieux. Au mieux, ils admettent que des interprétations divergentes peuvent exister. Au pire, ils s’obstinent à croire que ces livres sont d’origine divine et qu’ils ne peuvent donc être critiqués d’aucune manière.

Malheureusement pour eux, toutes les sciences modernes s’opposent à leurs élucubrations, de l’archéologie à la biochimie, en passant par l’histoire et la neurologie. Malheureusement pour eux, les peuples aspirent à vivre et à se gouverner eux-mêmes.

En plus, dans le cas précis des mollahs, la population a compris comment au nom d’Allah les religieux accaparaient la richesse. Un vieux travers dans lequel au cours de l’histoire beaucoup de dirigeants religieux sont tombés.

L’abolition de la police de la moralité et l’allègement des règles du port du voile ne suffiront pas à satisfaire les Iraniens. Mais ceci marque une étape importante de la lutte entre la religion et la démocratie.