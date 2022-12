Entraves majeures au pont-tunnel: Guilbault dresse un premier bilan positif

Un mois après le début des travaux forçant la fermeture de trois voies sur six dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, dresse un bilan positif de la situation qui devrait se poursuivre jusqu’en novembre 2025.

• À lire aussi: Le tunnel La Fontaine fermé vers Montréal durant la nuit de jeudi à vendredi

• À lire aussi: Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine: des ajustements aux mesures d’atténuation

Le flux d’usager empruntant le pont-tunnel avait déjà commencé à diminuer avant le début des entraves majeures, passant de 120 000 usagers par jour en juillet 2020 à 85 000 en septembre 2022. Les mesures d’atténuation se sont poursuivies si bien que, maintenant, on compte 58 000 usagers quotidiennement sur l’infrastructure reliant Montréal à la Rive-Sud.

«Ce bilan démontre que le travail de nos équipes a porté fruit et que notre message à la population a été entendu. En 30 jours, nous avons vu que le transport collectif a gagné en popularité et c’est une excellente nouvelle», a déclaré Mme Guilbault dans un communiqué.

Depuis le début des entraves, des mesures ont été ajoutées afin d’améliorer la fluidité, la circulation et la sécurité. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a également mis en place différentes techniques pour favoriser le transport en commun et ainsi désengorger les routes.

Transport en commun plus achalandé

Ainsi, selon le bilan, les lignes de bus gratuites ont vu leur achalandage accroître de 147% depuis novembre. Du côté des stations de métro de Radisson et de Longueuil, on a également observé des hausses d’achalandage, soit de 5,3% et de 4,5% respectivement.

Même son de cloche lorsqu’on regarde les taux d’occupation des stationnements incitatifs de la Rive-Sud (+27%). Les déplacements vers Montréal via la navette fluviale ont également connu une hausse au cours du mois de novembre (+34,6%). Ce service sera cependant mis sur pause pendant l’hiver, le fleuve Saint-Laurent étant gelé.

«Les efforts de chacun pour se déplacer autrement font une différence réelle sur le terrain. Je remercie encore une fois les usagers de la route, les entreprises ainsi que les élus de la région, qui ont fait preuve d’une excellente collaboration», a ajouté la ministre des Transports.