Génie : une nouvelle formation de courte durée offerte au Cégep André-Laurendeau

Si le secteur du génie vous intéresse et vous cherchez une formation axée sur la pratique pour rehausser vos compétences, la nouvelle certification en Optimisation des processus industriels, offerte par le Service aux entreprises du Cégep André-Laurendeau, est tout indiquée pour vous.

D’une durée de 56 heures, cette formation sera offerte du 8 mars au 7 juin 2023 pour seulement 100$, à raison de 14 mercredis soir et de deux samedis matin. La formule est simple, courte, conviviale et surtout, rapidement rentable.

Alors si vous êtes technicien.ne en génie civil, en génie industriel, en génie mécanique, en génie électrique ou en génie biomédical, cette certification risque fortement de vous interpeller.

Voici 5 bonnes raisons de suivre cette nouvelle formation du Service aux entreprises du Cégep André-Laurendeau:

1. Pour vous démarquer

Cette formation est conçue pour aider les personnes et les organisations à parfaire la qualité de la gestion dans le secteur du génie. On parle ici d’une composante cruciale pour optimiser les opérations. Cette certification sera donc un tremplin payant pour tout le reste de votre carrière.

2. Pour investir vers la croissance

Cette formation met de l’avant des exemples terrain, tangibles et facilitants. Vous aurez donc l’expertise et la confiance pour apporter des solutions concrètes, en plus d’optimiser la productivité et la qualité des processus, par exemple en matière de flux opérationnels ou d’attribution des ressources.

3. Pour acquérir des compétences payantes

Grâce à cette formation en Optimisation des processus industriels, vous profiterez d’une nouvelle série de compétences pour mieux agir et intervenir dans un environnement de travail en constante évolution. C’est donc votre plan idéal pour demeurer en avant de la parade.

4. Pour avoir accès à des outils incontournables

Après vos 16 cours, vous pourrez mieux comprendre les enjeux de l’amélioration continue, maîtriser les approches de gestion de production, implanter des méthodes de résolutions de problèmes et mettre en œuvre la méthode Kaizen en amélioration continue.

Durant votre formation, le professeur et ingénieur François Lauzon sera votre meilleur allié. Vous profiterez de son vaste expérience bien reconnue en matière de système d’amélioration. Il a d’ailleurs participé à l’implantation de plusieurs systèmes ISO-9001.

De plus, l’amélioration continue, l’un des thèmes de la certification collégiale, est un outil pour ceux et celles qui aimeraient continuer leur évolution vers l’industrie 4.0 par la suite. L’amélioration continue est un domaine reconnu par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) comme compétence du futur.

5. Pour faciliter votre apprentissage

Autre bonne nouvelle, cette formation est offerte à distance en visioconférence. Vous pourrez donc la suivre depuis le confort de votre maison ou de votre bureau, en évitant les transports.

De plus, ce nouveau cours met de l’avant la résolution d’enjeux et l’apport de solutions directement liées au contenu du programme. Les apprentissages, les études de cas, les exercices et les travaux sont basés sur la réalité terrain au Québec.

N’attendez plus et inscrivez-vous dès maintenant à la certification en Optimisation des processus industriels.