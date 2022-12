Inflation: des trucs pour économiser tous les mois sans négliger notre bonheur

Qui refuserait d’économiser davantage chaque mois en cette période d’inflation? Certainement pas les parents, qui sont invités lundi soir à une table ronde en ligne afin de parfaire leur coffre à outils de gestionnaire.

L’événement, organisé par le site aidersonenfant.com et son fondateur, l’entrepreneur social Carlo Coccaro, se tiendra en direct sur Facebook à 19 h 30, lundi. Il pourra être revisionné par la suite.

« On est là pour outiller les familles. Avec le sujet de l’inflation, ce qu’on veut, c’est offrir des trucs super concrets », détaille celui qui est aussi père de trois garçons.

Le panel sera composé de trois invités « qui gèrent bien leurs affaires » : l’auteure et scénariste Marie-Pier Allard, qui a deux enfants en garde partagée, le jeune retraité de 43 ans Jean-Sébastien Pilotte et la docteure en marketing Maryse Côté-Hamel.

L’idée est née en voyant la popularité d’une publication récente au sujet de l’inflation sur la page Facebook d’aidersonenfant.com.

« On a bien senti que l’inflation est clairement un enjeu qui touche les familles », raconte Carlo Coccaro.

Au moment d’en parler avec son équipe, l’intérêt était vif même au sein des employés, « qui sont pas mal tous des parents aussi ».

Des trucs concrets

Au menu, une discussion sur une foule de sujets, mais aussi des questions de la part de ceux qui y assisteront, afin de « rendre tout ça encore plus pertinent ».

On abordera évidemment le thème de l’alimentation et de l’épicerie, où les prix ont grimpé en moyenne de 11 % cette année selon Statistique Canada.

« On ne peut pas passer à côté d’un thème comme “comment faire l’épicerie sans se ruiner” », reconnaît le fondateur du site.

On insistera, par exemple, sur l’achat de matières premières au lieu de produits transformés ou sur le remplacement d’ingrédients trop chers qui ne sont pas en promotion.

« On peut aussi acheter des viandes à rabais et utiliser une machine sous vide pour les conserver longtemps au congélateur », énumère-t-il.

Il sera aussi question de logement, de vêtements, de voitures et d’autres trucs « pour rendre la situation de l’inflation moins lourde ».

S’il faut bien trouver des façons de s’adapter, le but n’est pas non plus de se priver constamment.

« Il faut être raisonnable dans notre façon d’économiser », résume M. Coccaro.

Se procurer du bonheur

En effet, il n’est pas du tout souhaitable ni soutenable de réduire tous nos postes de dépenses, soutient Maryse Côté-Hamel, qui sera de la table ronde.

« Ce n’est pas juste d’opter pour un légume moins cher à l’épicerie. C’est aussi l’occasion de se questionner sur nos choix de consommation et notre approche des finances personnelles », dit la spécialiste.

Il faut surtout s’assurer que nos revenus, « qui ne sont pas illimités », nous « apportent le plus grand bonheur au quotidien ».

Il faut identifier les postes de dépenses qui sont importants pour nous. Elle donne un exemple simple : le papier de toilette.

« SI ça ne vous procure pas de bonheur d’acheter le produit de marque, allez-y pour le moins cher. Par contre, si le ski alpin contribue beaucoup à votre bonheur, que ça vous aide à passer à travers la semaine, allez-y même si le prix augmente », dit la résidente de Québec.

Reste que certains ménages n’ont pas le choix de couper partout et « de se serrer à la gorge ». « C’est très difficile et c’est dommage », dit-elle.