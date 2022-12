Langue française : si le «réveil national» fonctionnait, on le saurait...

Le constat ne ment pas. Quel que soit l’indicateur – langue maternelle, parlée à la maison, au travail, etc. –, le français perd des plumes. Des voyants jaunes s’allumaient pourtant depuis longtemps.

Le problème est que dès après le dernier référendum, les gouvernements ont choisi de ne rien faire. Dans son premier mandat, pour tenter d’infléchir un déclin de plus en plus inquiétant du français, la CAQ adoptait la loi 96.

Elle devait renforcer cette pauvre loi 101 affaiblie moult fois par les tribunaux et l’apathie des gouvernements québécois. La plupart des experts ont toutefois averti le gouvernement caquiste.

Sa loi 96 serait un pas dans la bonne direction, mais il serait insuffisant. Réélu, le premier ministre, François Legault, dit vouloir agir plus fortement, mais refuse toujours d’étendre la loi 101 aux cégeps.

Il dit préférer une immigration économique à 100 % francophone. (J’y reviendrai dans une autre chronique.)

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, appelle aussi à un grand « réveil national ». Et ça mange quoi en hiver ?

Selon lui, « il faut que chaque Québécois se demande : est-ce que je suis en train de choisir un livre en français ? Est-ce que je suis en train d’écouter une émission en français ? [...] Est-ce que, dans mon milieu de travail, je m’exprime en français chaque fois que je le peux ? »

Bonne chance...

Là-dessus, bonne chance... Parce que la réalité, elle, ne joue pas dans le même film. Pourquoi ?

Parce que les jeunes Québécois, toutes origines confondues, ont grandi dans le Québec post-référendaire. Ce faisant, ils ont été politisés et socialisés dans un silence abyssal sur la question nationale et les enjeux linguistiques.

Dans ces mêmes années, ils ont aussi vu les rares personnalités publiques osant sonner l’alarme sur le recul déjà amorcé du français, se faire traiter par les médias et les gouvernements de radicaux et d’ayatollahs de la langue.

Bref, inutile de blâmer les nouvelles générations pour leur indifférence évidente aux mêmes enjeux puisque ce sont les générations précédentes qui, après 1995, avaient abandonné le bateau sous leurs yeux.

Ces générations précédentes, dont la mienne, étaient pourtant issues de la Révolution tranquille. Nous avions donc été hyperconscientisés sur les enjeux nationaux. C’était notre écosystème naturel.

Un tout autre univers

Ce que demande le ministre Roberge, nous le faisions spontanément. Dans les années 60 et 70, on exigeait d’être servis en français. On manifestait par milliers pour sa défense. On consommait de la culture québécoise au max tout en découvrant celles venues d’ailleurs.

Nous comprenions surtout la différence entre un bilinguisme individuel souhaitable et un bilinguisme institutionnel délétère pour la survie du français.

Socialisées dans le vide post-référendaire et baignant en plus dans un monde virtuel où l’anglais domine fortement, les jeunes générations vivent tout simplement dans un nouvel univers.

Le ministre aura beau leur sonner le « grand réveil », elles sont ailleurs. Même toutes nos luttes des années 60 et 70 n’avaient pas réussi à contrer l’immense pouvoir d’attraction de l’anglais. Il aura fallu la loi 101 du gouvernement Lévesque.

Si un « réveil » de la société civile pouvait suffire à faire le boulot, ça se saurait depuis longtemps. La morale de cette histoire ?

Que les citoyens se mobilisent ou non, l’État ne peut se délester de ses responsabilités. Le gardien ultime de la survie de la langue française au Québec, c’est lui.