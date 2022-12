Lucien Bouchard dénonce la censure

Vendredi soir à TVA, à l’émission de Stéphan Bureau Le monde à l’envers, l’ex-premier ministre Lucien Bouchard a comparé la censure qui s’exerce aujourd’hui envers certains mots à la censure exercée à une certaine époque au Québec par les religieux.

Cette déclaration fracassante devrait tous nous préoccuper.

PAUVRES PÊCHEURS

M. Bouchard faisait référence, sans la nommer, à la nouvelle politique de Radio-Canada selon laquelle les animateurs et journalistes doivent empêcher un invité de prononcer des mots « offensants ».

« Je vois des choses qui n’ont pas de bon sens, par exemple que dans certaines organisations, des journalistes se fassent montrer un dictionnaire de mots à ne pas prononcer », a déclaré à Stéphan Bureau l’ancien premier ministre.

« C’est de la censure ! La censure je croyais que c’était fini, ça ! On a eu la censure au Québec, on avait la censure religieuse, on ne pouvait pas lire certains livres, certaines œuvres littéraires, mais aujourd’hui c’est dans le quotidien. Si les médias un jour étaient empêchés de dire exactement ce qu’ils pensent parce qu’on va leur interdire d’utiliser les mots qui conviennent, on a un problème, un grave problème. »

Je trouve en effet que la comparaison de Monsieur Bouchard avec la religion, avec l’époque où certains livres étaient placés « à l’index », est tout à fait pertinente.

En effet, l’idéologie woke a plusieurs points en commun avec l’idéologie religieuse.

Par exemple...

Les 10 commandements :

Le mot nègre tu ne prononceras point ; L’écriture inclusive tu utiliseras ; Les territoires non cédés tu reconnaîtras ; La loi 21 tu dénonceras ; La décolonisation tu implanteras ; Les micro-agressions tu débusqueras ; Les « Drag Queens » tu ne critiqueras point ; La culture du viol tu dénonceras ; Ta fragilité blanche tu reconnaîtras et... ... du passé de tes ancêtres tu te culpabiliseras.

Les excommunications : Une conférence de Mathieu Bock-Côté annulée ; la prof Verushka Lieutenant-Duval suspendue ; les reportages de Radio-Canada purgés de mots offensants.

Le petit catéchisme : « Le racisme systémique est partout, en tout ». « Mégenrer un individu est la pire offense dont je peux me rendre coupable ».

La Sainte Trinité : Équité, Diversité, Inclusion.

Les miracles : Il suffit de s’auto-identifier comme femme, comme autochtone, pour soudainement le devenir.

Les Inquisitions : Condamner au bûcher, sans autre forme de procès, des individus comme Julien Lacroix ou Fred Dubé sur la base de simples allégations.

L’Immaculée Conception : Un homme peut être enceint !

Le diable : Le patriarcat.

Les saints : Les minorités, intouchables et canonisées.

Les indulgences : Acheter des crédits carbone et planter des arbres pour compenser nos vilains voyages à Punta Cana.

L’autoflagellation : Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, je suis un privilégié blanc.

Les livres à l’index : Les ouvrages de Mathieu Bock-Côté, Djemila Benhabib, Christian Rioux, Guy Nantel.

Les bibles : les ouvrages de Judith Lussier, Martine Delvaux, Francis Dupuis-Déri.

LA GRANDE NOIRCEUR

Vous trouvez que j’exagère ?

On a pourtant eu un bon exemple récemment de la religion néoprogressiste. On a appris la semaine dernière que la direction du Musée des Beaux-arts du Canada était réticente à l’idée de présenter en 2023 une exposition sur Jean-Paul Riopelle à l’occasion de son centenaire de naissance... car on ne voulait pas « un autre hommage à un homme blanc ».

Être homme et être blanc, en 2022, ce sont deux péchés mortels.