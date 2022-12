Malgré la controverse: déjà un festival pour Arcade Fire en 2023

La tournée WE d’Arcade Fire s’est terminée samedi, à Montréal. Alors qu’on pensait que les musiciens feraient une longue pause pour réfléchir à leur avenir – le chanteur Win Butler étant visé par des allégations d’inconduite sexuelle –, le groupe est déjà confirmé dans un festival en Espagne l’été prochain.

Arcade Fire est l’une des trois têtes d’affiche du festival Cala Mijas, qui doit se dérouler du 31 août au 2 septembre 2023 à Costa Del Sol, dans la province espagnole de Malaga.

Le festival a annoncé le 17 novembre dernier sa programmation, qui comprend aussi Florence + The Machine, The Strokes, Foals, Metronomy et Amyl & The Sniffers. À ce moment-là, les allégations sur Win Butler étaient déjà connues depuis des mois. Une cinquième victime du chanteur est toutefois sortie publiquement le 22 novembre.

Cette seule date confirmée pour 2023 pour Arcade Fire n’est pas encore mentionnée sur le site web du groupe.

D’autres festivals imiteront-ils Cala Mijas en programmant le groupe l’été prochain ? Un responsable des tournées internationales, qui est près d’Arcade Fire, a dit au magazine Billboard que les organisateurs de festivals réévalueraient probablement leur décision de les mettre sur leur affiche. C’est normalement en décembre que les programmations se finalisent pour l’été prochain.

Silence radio

Depuis le début de sa tournée mondiale, qui a commencé le 30 août à Dublin, en Irlande, Arcade Fire a été extrêmement discret sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram officiel, la formation n’a publié qu’un seul petit message depuis la fin août : l’annonce d’un concert spécial sur l’album Neon Bible à New York, en octobre. Elle n’a absolument rien écrit sur Facebook ni Twitter.

Le silence radio de Win, Régine et leurs comparses depuis la parution du premier article du média américain Pitchfork pèse lourd pour plusieurs fans du groupe. Dans le passé, Arcade Fire avait toujours été le premier défenseur de plusieurs causes sociales. La formation continue toujours d’appuyer la Fondation KANPE.

Pas d’accusations

D’aucuns croiraient qu’après la quarantaine de spectacles tumultueux que le groupe a livrés cet automne en Europe et en Amérique du Nord, une longue pause serait bénéfique pour 2023. Et c’est peut-être ce qui arrivera. Les musiciens ont sans doute été affectés par le scandale qui a frappé cet été.

D’un autre côté, Win Butler ne fait présentement pas l’objet d’accusations formelles dans cette histoire. Il a tout à fait le droit de continuer de donner des concerts. Et comme on l’a vu samedi au Centre Bell, des milliers de personnes n’ont aucun problème à aller l’applaudir. Le musicien pourrait donc tout à fait continuer les concerts de façon régulière avec Arcade Fire l’an prochain.

Mais le groupe s’embarquera-t-il dans une autre tournée d’arénas prochainement ? Rien n’est moins sûr. Les promoteurs ne voudront sûrement pas jouer avec le feu en risquant des millions de dollars dans un avenir à court terme.