Marc-André Fleury cherche ses repères

Même s’il a remporté ses trois derniers départs, le Québécois Marc-André Fleury aimerait sûrement accorder quelques buts de moins devant le filet du Wild du Minnesota.

Le vétéran est demeuré à l’écart du jeu en raison d’une blessure au haut du corps durant près de 10 jours en novembre et depuis, il se montre généreux. Dans ses quatre plus récents matchs, il a concédé minimalement trois buts et a conclu avec un taux d’efficacité bien inférieur à ,900; d’ailleurs, pour l’ensemble de la saison, il est de ,895, tandis que sa moyenne s’élève à 3,04.

Malgré tout, ses coéquipiers ont pris le relais pour aider le club à récolter les points au classement. La victoire de 6 à 5 en fusillade contre les Stars de Dallas, dimanche, en constitue un bon exemple. Fleury a été incapable de préserver une priorité de quatre buts en troisième période, mais Frédérick Gaudreau a scellé l’issue de la rencontre en tirs de barrage.

«C’est gros, on a marqué plus de buts dernièrement et les gars contribuent davantage [offensivement]. Tous les trios vont bien. Parfois, vous accordez deux buts et vous sentez que vous êtes dans le trouble, mais j’ai toujours cru qu’on pouvait aller marquer le prochain but. Il faut donner le crédit à nos joueurs qui ne cessent de travailler pour cela», a commenté Fleury en entrevue d’après-match au site NHL.com.

«Nous avons commis certaines erreurs et je sais que nous n’avons pas protégé le milieu de la patinoire aussi bien que souhaité, non seulement à l’intérieur de notre territoire, mais aussi quand l’adversaire était en montée en zone neutre, a de son côté évalué l’entraîneur-chef Dean Evason. Toutefois, ce n’est pas comme si on s’est assis sur notre priorité. On se disait qu’il fallait continuer à trimer dur pour le prochain but.»

Lutte serrée

Si le Wild espère demeurer au cœur de la bataille pour une place en séries, il devra miser sur tous ses éléments et éviter d’adopter de mauvaises habitudes. Il occupe le troisième rang de la section Centrale, mais l’Avalanche du Colorado se trouve à deux points et détient deux matchs en main.

En attaque, Kirill Kaprizov donne aux partisans de l’équipe quelques raisons de se réjouir. Il domine les siens avec 32 points en 24 parties et a enfilé l’aiguille neuf fois en avantage numérique. Mats Zuccarello va également bien avec 24 points en autant de sorties. Cependant, les deux hommes ont été un peu chancelants à forces égales, en vertu de différentiels respectifs de -8 et de -10.

Le Wild visitera les Flames de Calgary, mercredi.