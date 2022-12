Qatar 2022: place à d’autres surprises à la Coupe du monde

DOHA, Qatar | Les deux premières journées des huitièmes de finale nous ont offert des matchs plus qu’intéressants et l’on peut s’attendre à ce que la tendance se maintienne aujourd’hui et demain, avec plusieurs grosses pointures qui défileront sur les terrains du Qatar. On aura droit à des chocs entre divers styles de jeu et, surtout, à des équipes qui ont causé la surprise et qui voudront continuer de le faire face à des opposants de premier plan.

Personne ne s’attendait à voir le Japon finir au premier rang d’un groupe qui comprenait l’Allemagne et l’Espagne. De fait, la performance nipponne a montré la porte à la Mannschaft dès la phase de groupe, ce que personne ne pensait possible. Pendant ce temps, la Croatie est restée stable tout au long des trois matchs de groupe et elle a démontré sa capacité de contrôler le milieu de terrain comme peu d’équipes peuvent le faire dans ce tournoi. Ça sera le principal défi des Japonais, qui devront se frotter à un milieu solide et robuste, moins ciselé que la compétition dans leur groupe, mais diablement efficace. Ils devront aussi resserrer leur jeu défensif face à un rival croate qui attend toujours une seule petite erreur pour faire payer son adversaire.

C’est certainement la plus grosse commande de la Corée du Sud, qui est parvenue à doubler l’Uruguay dans son groupe simplement grâce à un plus grand nombre de buts marqués. Autrement, les deux équipes avaient la même fiche. Ils devront mettre les bouchées doubles face à une formation brésilienne sans faiblesse apparente. Ils peuvent cependant vivre d’espoir, puisque le meneur de la Seleção, Neymar, a raté le dernier match de la phase de groupe contre le Cameroun. L’attaquant du Paris Saint-Germain s’est blessé à la cheville lors de la deuxième sortie de son équipe, contre la Serbie. On parle d’un ligament étiré ; sa condition est réévaluée quotidiennement. On peut toutefois s’attendre à ce qu’il fasse tout en son pouvoir pour être en uniforme, ne serait-ce que comme substitut. Qu’il y soit ou pas, il faut favoriser les Brésiliens pour passer au prochain tour.

Seulement sur le plan historique, il y a quelque chose de très intéressant dans cet affrontement entre deux pays qui se sont mutuellement occupés au fil des siècles. Après tout, le détroit de Gibraltar ne sépare les deux nations que par 14,5 kilomètres. Le Maroc a causé la surprise en finissant au premier rang du Groupe F, grâce à une performance enjouée, efficace et presque sans tache. C’est une équipe qui joue un foot amusant à regarder, dynamique et efficace. Devant eux, les Espagnols se sont éclatés contre le Costa Rica (7 à 0), mais ils ont connu une phase de groupe en demi-teinte avec deux buts marqués et trois encaissés dans un match et une défaite sur les deux autres rencontres. L’Espagne a donc du mal à trouver la seconde vitesse et elle devra le faire rapidement. Il s’agit de la dernière équipe du monde arabe encore en lice.

Voici sans doute l’affrontement le plus intrigant de ces deux journées. Sur papier, le Portugal est favori, surtout que Cristiano Ronaldo commence à sentir l’odeur du sang dans ce qui est probablement sa dernière Coupe du monde. Les Portugais ont marqué des buts en phase de groupe, mais ils en ont aussi accordé pas mal. Ils cherchent encore l’équilibre entre l’attaque et la défense. Les Suisses ont été solides défensivement dans deux de leurs trois matchs, mais ils ont disputé une rencontre très ouverte à la Serbie dans une victoire de 3 à 2. Alors, la question est de savoir si celle-ci est une anomalie. Mais les Suisses sont bons en milieu de terrain et ils se défendent bien. Ça sera intéressant contre un Portugal qui est résolument porté vers l’attaque.

* V: victoire | N: verdict nul | D: défaite | BP: but pour | BC: but contre