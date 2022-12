Projet de loi C-21: Ottawa se trompe de cible, selon les experts

OTTAWA | Le gouvernement fédéral nie cibler les chasseurs en ajoutant leurs fusils à la liste des armes interdites au pays, comme l’a dénoncé le gardien de but du Canadien de Montréal Carey Price.

« Nous ne ciblons pas les chasseurs, les propriétaires des armes à feu. Nous ciblons les armes d’assaut, les armes de style de guerre [...] Il faut baser le débat sur les faits. Donc ça, c’est les faits », a défendu le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino lundi.

C’est faux, indique l’expert en sécurité Claude Sarrazin, président de Sirco Enquête et protection, qui a épluché la liste de plus de 300 pages d’armes que souhaite interdire le projet de loi C-21 du gouvernement.

« Il y a là-dedans des armes de chasse semi-automatiques qui ne sont pas conçues pour la guerre, mais pour le tir sportif », dit-il.

Chasse aux sorcières

M. Sarrazin pointe par exemple dans la liste le Ruger numéro 1, un fusil à un coup qu’il faut recharger après chaque tir.

« C’est complètement malhonnête d’entrevoir un risque avec ça, dit-il. C’est d’un ridicule qui m’apparaît être une chasse aux sorcières. »

« Il y a une grande indignation » du côté des chasseurs, renchérit Martin Bourget, président du groupe Aventure chasse et pêche et membre de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.

« On vient littéralement entraver le droit à la chasse », gronde-t-il.

On trouve aussi dans la liste plusieurs fusils de marque Benelli utilisés pour chasser le petit gibier, comme la bécasse ou le canard, indique l’enquêteur Sarrazin.

C’est d’ailleurs un fusil Benelli que tient Carey Price sur la photo qu’il a publiée sur Instagram samedi, mais celui-ci ne serait pas visé par la loi, a déclaré M. Mendicino.

Cible ratée

Quoi qu’il advienne de l’arme du hockeyeur, C-21 « tire à côté de la cible et criminalise injustement une partie de la population canadienne », estime M. Sarrazin.

En comité parlementaire en octobre, l’Association canadienne des chefs de police a indiqué que « restreindre la propriété légitime d’armes de poing n’abordera pas de manière significative le vrai problème » de la criminalité dans nos rues.

C-21 est à l’étude en comité parlementaire, donc des changements sont encore possibles et « la porte est ouverte pour éliminer [de la liste] les armes à feu qui sont utilisées par les chasseurs », a dit le ministre Mendicino.

Mais le projet de loi a d’ores et déjà l’appui de suffisamment de députés pour être adopté sans modification.